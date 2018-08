Pour la première fois cette année, le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) a pu se prévaloir du programme Connexions communautaires d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) destiné principalement aux enfants nouvellement arrivés au pays, quelques-uns établis depuis un certain moment et quelques jeunes francophones nés ici.

Comme le souligne Valerie Hodgins, gérante des programmes subventionnés et communautaires du CCFWEK, « c’est un camp d’été pour les enfants de quatre à douze ans. Le but est de soutenir les enfants dans un groupe mixte de nouveaux arrivants et de canadiens francophones pour briser l’isolement et leur donner des occasions d’établir des amitiés, de partager des activités et des expériences enrichissantes ensemble ». Pour sa première édition sous l’égide du CCFWEK, l’activité estivale s’est déroulée sur une période de quatre semaines principalement en juillet.

« On a une capacité de recevoir 40 enfants par jour. On a eu 45 jeunes inscrits et notre moyenne journalière est d’environ 35 », poursuit Mme Hodgins. Dans ce camp particulier, tous les enfants suivent le même programme. Au camp IRCC, les responsables ont établi la programmation en fonction des journées de la semaine avec, spécifiquement, une journée consacrée au thème Oh Canada et une autre au cours de laquelle il est question de nutrition. Sous le thème Oh Canada, les participants au camp ont pu découvrir les Grands Lacs, les sports pratiqués au pays, les fêtes canadiennes et les Jeux olympiques. Les jeudis ont été réservés pour parler de nutrition et les enfants ont pu découvrir, au travers de petits plats délicieux, les quatre groupes alimentaires.

Une journée typique au camp débute aux alentours de 9 h le matin pour se terminer à 15 h 30 en après-midi. Comme tous les participants vont se retrouver dans le système scolaire en septembre, l’horaire retenu les prépare à affronter une journée normale à l’école. Pendant leur présence au camp, les jeunes sont encadrés par Christina Chick, coordonnatrice qui a complété sa formation en enseignement et par six animateurs dont deux parlent arabe, trois sont familiers avec les langues africaines et un qui est bilingue.

Pour Valérie Hodgins, cette première expérience s’est avéré un succès à plus d’un égard. « Les progrès que les enfants ont fait au cours des quatre semaines du camp, c’est fou! Ils se sont rapidement intégrés, lorsqu’ils quittent en fin de journée, ils ont déjà hâte au lendemain matin et, même chose le vendredi après-midi, ils ont déjà hâte au lundi pour revenir au camp ».

Récemment, un groupe de pompiers est venu rencontrer les enfants avec, bien entendu, le camion d’intervention. Les jeunes ont adoré cette rencontre et les pompiers les ont laissé toucher à tout sur leur camion. « Les pompiers nous ont dit : ils découvrent et apprennent en touchant. Ils les ont vraiment laissé toucher à tout sans problème. Évidemment, après le départ des visiteurs, les enfants avaient décidé qu’à l’avenir, ils seraient tous des pompiers », raconte Mme Hodgins.

À sa manière, les membres de l’équipe du camp prennent chaque enfant par la main pour leur faire découvrir leur nouvelle réalité, les valeurs qui la sous-tendent et les bénéfices qu’il y a à mieux se connaître. Le CCFWEK espère pouvoir renouveler l’expérience l’an prochain.

PHOTO: Les pompiers de Windsor ont rendu visite au camp Connexions communautaires, une rencontre très appréciée par les jeunes.