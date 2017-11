Avec novembre revient presque immanquablement la publication du Calendrier du lait. « Presque », car depuis sa première parution en 1974, il ne s’est produit qu’un hiatus de deux ans au cours desquels il ne fut pas mis en circulation. La tradition n’en est pas moins fermement établie et l’une de celles qui peut en parler le mieux est Renée Lavallée, chef cuisinière et porte-parole depuis plusieurs année du désormais célèbre calendrier à la gloire des produits laitiers.

« Ma mère gardait toujours le Calendrier du lait. Quand j’étais adolescente, c’était l’fun pour moi de le regarder pour apprendre à cuisiner », raconte celle qui, originaire du Québec et résidant aujourd’hui en Nouvelle-Écosse, a fait un long bout de chemin dans le monde de l’art culinaire. C’est d’abord au collège George Brown qu’elle s’est initiée à ce domaine sur un plan professionnel avant de poursuivre ses études en Italie. Elle a depuis travaillé dans certains des meilleurs restaurants au Canada en plus de faire quelques passages à la télévision.

Le Calendrier du lait a ceci d’intéressant que, pour Mme Lavallée ou quiconque s’intéresse à la cuisine, il contient de nombreuses recettes. Celles-ci comprennent divers produits laitiers (fromage, lait, crème, beurre, etc.) mais demeurent néanmoins très différentes les unes des autres. « Avec chaque recette, il y a de l’information nutritionnelle », ajoute la chef cuisinière.

Parmi les 19 mets proposés cette année, chacun peut trouver de quoi satisfaire ses goûts et Renée Lavallée n’échappe pas à la règle. Son coup de cœur personnel va à la recette du mois d’octobre, la salade aux lentilles et à la courge d’hiver, dont la vinaigrette contient du yogourt. Pour les réceptions du temps des Fêtes, la chef recommande également la pizza aux fruits de mer, qui peut être servie aussi bien en plat principal ou en hors-d’œuvre. C’est un plat qui plait à tout le monde, même les enfants qui, comme chacun sait, ne refusent jamais une pointe de pizza. Et pour dessert, pourquoi ne pas s’offrir la tarte au pouding au chocolat, dont Mme Lavallée confesse qu’elle l’essaiera sous peu?

Cette année, le Calendrier du lait met l’accent sur les produits locaux, question de promouvoir l’industrie agroalimentaire canadienne. Pour ceux qui n’auraient pas eu l’occasion de se le procurer en achetant l’édition de leur journal local dans lequel il est inclus, il est possible de le consulter en ligne et de le commander gratuitement. Qui plus est, toutes les recettes publiées depuis les années 1970 sont accessibles en ligne à l’adresse plaisirslaitiers.ca.