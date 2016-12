Il était encore tôt en début de soirée le 8 décembre dernier et le stationnement de l’école l’Essor affichait déjà presque complet. À l’intérieur, au Carrefour francophone et dans le hall d’entrée, des centaines de personnes faisaient la file pour assister au Café Chantant, une part importante de l’activité du Grand Partage.

Cette année, la programmation était vraiment somptueuse puisque plusieurs chorales, en provenance de différentes écoles, s’étaient préparées pour assister à cette soirée tout en musique. Évidemment, la Chorale du Tricentenaire était à l’honneur. On retrouvait également des ensembles vocaux de l’Essor et des écoles élémentaires Saint-Jean-Baptiste, Sainte-Marguerite-d’Youville et Sainte-Thérèse entre autres.

Avec autant d’élèves engagés dans l’une ou l’autre des prestations, pas étonnant que parents, frères et sœurs ainsi que grands-parents se soient déplacés, emplissant pratiquement à capacité les gradins de l’auditorium. Pendant que parents et amis attendaient en jasant ou en profitant du moment pour acheter des pâtisseries dont les profits iront au Grand Partage, les élèves participaient à une séance de vérification du son pour permettre aux techniciens d’optimiser la performance sonore de chaque groupe.

Ajout intéressant cette année, les trois lutins qui animaient la soirée profitaient de l’intervalle des changements de chorales sur scène pour faire chanter l’assistance afin de maintenir l’atmosphère musicale dans l’assistance.

À voir l’enthousiasme des jeunes sur scène et surtout à entendre la variété et la qualité des interprétations, il était évident que les enseignants avaient travaillé sérieusement au cours des dernières semaines. Pour toutes ces jeunes voix, la récompense arrivait tout de suite après leur première interprétation sous la forme d’un tonnerre d’applaudissements.

Une belle soirée donc, mise au service d’une noble cause pour tous ceux qui étaient présents ce soir-là.