De plus en plus, le Collège Boréal à Windsor investit dans le développement d’une communauté collégiale. Pour y arriver, plusieurs activités sont mises sur pied au cours de l’année.

Ainsi, une équipe de soccer portant les couleurs de Boréal a participé à un tournoi amical qui se déroulait au Lanspeary Park sur la rue Ottawa. Au cours de la fin de semaine du 15 septembre, c’est à un barbecue communautaire que le Collège a invité la communauté.

La température se prêtait admirablement bien à ce genre de rencontre. Plusieurs parasols avaient même été installés sur la terrasse arrière.

Pour sa part, le chef régional du Collège Boréal, Frédéric Boulanger, accueillait les invités en échangeant quelques mots avec chacun d’eux. « On attend environ 200 personnes avec cette activité », soulignait-il et, vers 17 h, la terrasse était passablement remplie.

Dans le groupe, des représentants d’organismes tels que Épelle-moi Canada et l’ACFO Windsor-Essex-Chatham-Kent. Quelques diplômés s’étaient joints à la fête, le temps de socialiser avec les enseignants et quelques étudiants. En plus de la musique et des jeux gonflables pour les plus jeunes, une activité de souque à la corde a été organisée. Plusieurs équipes ont été formées et c’est finalement celle du Collège qui est repartie avec la victoire.

Cette journée a été, pour les organisateurs, un dernier rendez-vous estival réussi quelques jours à peine avant l’arrivée officielle de l’automne.

PHOTO: Quelque 200 personnes étaient présentes.