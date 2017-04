On voit souvent la municipalité de LaSalle comme une petite communauté rurale, impression renforcée si on se contente de suivre la route qui longe la rivière Détroit. Cependant, elle a fourni quatre joueurs de hockey et un arbitre à la Ligue nationale de hockey depuis 1954.

En effet, Marc Reaume a été le premier à joindre le grand circuit en 1954 à titre de défenseur pour les Maple Leafs de Toronto. Si à ses débuts la ligue ne comptait que six équipes (Toronto, Montréal, Détroit, Chicago, Boston et New York), lorsque Reaume a pris sa retraite en 1971, le circuit avait déjà pris de l’expansion et c’est dans l’uniforme des Canucks de Vancouver qu’il met un terme à sa carrière. En cours de route, il aura endossé les uniformes des Red Wings et du Canadien de Montréal.

LaSalle a également produit un gardien de but, Derek Wilkinson, qui a évolué pour le Lightning de Tampa Bay où il a joué pendant 22 parties. Cependant, sa carrière professionnelle s’est étalée sur une dizaine d’années dont quelques-unes en Europe.

Pour sa part, Andy Delmore a parcouru la ligue de 1997 à 2013. Son grand fait d’armes s’est produit au cours de son année comme recrue. Il a en effet impressionné tout le monde en devenant la première recrue de la ligue à enregistrer un tour du chapeau durant les séries éliminatoires. Comme joueur, il était un défenseur offensif qui a trimballé son sac de hockey à Philadelphie (Flyers), Nashville (Predators), Buffalo (Sabres) et Columbus (Blue Jackets).

Les amateurs de hockey de Windsor se souviennent certainement de Denis « DJ » Smith puisque ce joueur, passé derrière le banc à sa retraite, a mené à titre d’entraîneur-adjoint les Spitfires de Windsor à deux conquêtes de la Coupe Memorial. Il obtiendra les mêmes résultats avec les Generals d’Oshawa mais cette fois à titre d’entraîneur-chef. Il a également travaillé comme entraîneur avec les Maple Leafs après avoir fait ses classes dans la Ontario Hockey League. Dans la LNH, il a évolué pour les Maple Leafs de Toronto et l’Avalanche du Colorado.

LaSalle a également donné un arbitre au grand circuit. Il s’agit de Mark Paré qui a arbitré pour la première fois dans la LNH le 1er octobre 1979. En cours de carrière, il a officié à quelque 2169 parties en saison régulière, 30 parties de séries éliminatoires et deux parties « All Stars » en 1992.

De nos jours, c’est au Vollmer Centre que les jeunes de LaSalle peuvent chausser les patins et s’amuser à apprendre ce sport. Pour se rendre au vestiaire, ils passent devant les photos des cinq enfants de la place qui ont atteint le plus haut niveau dans ce sport.

Photo : les jeunes hockeyeurs doivent passer devant ces joueurs en se rendant au vestiaire.