Une exposition d’œuvres collaboratives consiste en la création d’un environnement où plusieurs participants, utilisant différentes techniques et mediums, travaillent de concert à illustrer un projet.

Sous la direction de l’artiste en résidence Michelle Soullière et des enseignantes de 11e et 12e années Nathalie Roy et Manon Blanchette, c’est ce qu’ont réalisé 35 élèves de l’École secondaire catholique l’Essor. Le programme Artiste en résidence permet à une école de profiter du mentorat d’un artiste pendant trois mois.

Cette année, le Conseil scolaire catholique Providence avait approuvé le choix de l’Essor. Pendant trois mois donc, les élèves de 11e et 12e inscrits en Arts médiatiques et en Arts visuels ont eu l’occasion de se documenter et de réfléchir sur le futur du Canada. Le résultat a été présenté à la Galerie Artspeak sous le titre Le contemporain du passé/Le Canada du futur.

Pour Mme Soullière, il semblait intéressant de voir comment les élèves envisageaient l’avenir du pays. Mais, les jeunes ont d’abord dû se documenter.

« Je les ai invités à lire des revues canadiennes consacrées aux arts contemporains. Certaines de ces publications pouvaient remonter à une quarantaine d’années et, au fil de leur recherche, les élèves pouvaient découvrir comment certaines tendances sont apparues ou avaient évolué. »

Le but était de concevoir puis réaliser de nouvelles œuvres d’art multimédias illustrant l’avenir du pays en mettant l’accent sur des environnements et des réalités simulés avec des sujets de genre, masculin ou féminin, les droits de la personne et la réconciliation avec les Premières Nations.

Le mercredi 26 avril, les élèves ont pu découvrir le résultat final du travail accompli au cours des derniers mois. Entre les œuvres sérigraphiées, celles conçues et développées à l’aide de supports numériques et une animation sur trois écrans consacrée à mieux appréhender la réalité des Premières Nations et les enjeux auxquels ces communautés sont confrontées pour l’avenir, il y avait matière à découverte et à réflexion.

Selon Mme Soullière, les élèves participants partagent des valeurs communes : environnement, humanisme et droits de la personne. Selon l’artiste, les jeunes sont généralement optimistes pour la suite des choses : « Ils sont vraiment optimistes pour l’avenir, et ce, malgré tout ce qu’ils peuvent lire, voir ou entendre autour d’eux. La situation générale n’est pas toujours belle, mais, eux, ils sont optimistes ».

Le projet a également permis aux élèves de partager leurs œuvres et leurs visions sous forme de livrets dont l’intérieur est composé d’œuvres numériques et les couvertures d’œuvres sérigraphiées.

Photo : Michelle Soullière, artiste en résidence (à gauche), avec une partie des élèves participants.