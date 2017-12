En une décennie, la ville de Windsor a beaucoup changé. On y encourage dorénavant entrepreneuriat et le nombre d’immigrants a sensiblement augmenté. Cela se vérifie également dans la communauté francophone. Alors que la randonnée cycliste pour le plaisir ou le travail représentait une aventure chaque fois, dorénavant, les travaux d’infrastructures incluent des corridors cyclables. Et, aujourd’hui, la Ville se tourne vers l’art public pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens.

Il faut dire que Windsor part de loin. Dans un palmarès récent, Windsor s’est classée au dernier rang en regard de l’investissement en art et en culture parmi les principales villes au Canada. Dans les faits, la Ville dépense seulement 1,07 $ par habitant. Traditionnellement, la Ville comptait sur les groupes communautaires et les campagnes de souscription pour amasser les fonds nécessaires à la création d’œuvres d’art public. Parfois, ce sont les artistes eux-mêmes qui soutiennent financièrement leurs projets.

Il y a quelques années, un programme gouvernemental a permis la création de murales impressionnantes relatant l’importance de l’histoire de l’automobile dans la ville.

Cependant, s’il n’en tient qu’au conseil actuel, les choses vont changer au cours des prochaines années et un fonds consacré à l’art public sera instauré. Il devrait être de l’ordre de 2,75 millions $ et sera investi dans un fonds mutuel dans une proportion de 80 %, le reste sera investi dans des actions. Au total, la Ville prévoit que le fonds devrait rapporter près de 5 % en intérêts sur une période de 10 ans. Chaque année, on en retirera 1,5 % afin de financer des projets d’art public. Le capital placé continuera de croître lentement mais sûrement. En 2027, le fonds devrait atteindre 3,6 millions $.

Déjà connue pour le parc de sculptures Odette en bordure de la rivière et pour ses murales historiques, Windsor a l’ambition de faire croître son parc d’œuvres d’art. Cela peut aller dans plusieurs directions : autos reconverties en sculptures vivantes, nouvelles murales, installations contemporaines, etc.

Dans un proche avenir, et ces œuvres ne sont pas financées à partir de ce fonds, les citoyens pourront voir une statue consacrée à Hiram Walker qui sera installée à Walkerville. Au printemps prochain, il est prévu de déposer sur un socle une statue de Tecumseh/Général Brock au centre du carrefour giratoire récemment construit à l’entrée de Sandwich.

Photo : François-Xavier Drouillard et sa famille font partie des pionniers de Windsor.