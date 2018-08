Les 11 et 12 août derniers, comme tous les ans depuis trois décennies, la Via Italia sur la rue Erie devient piétonnière pour permettre la tenue d’activités rassembleuses et familiales. La place centrale où se déroulent les festivités est le parvis de l’église Sainte-Angèle Merici et le centre communautaire adjacent.

Pour les activités de lancement du festival, les organisateurs avaient prévu une courte cérémonie protocolaire et un repas communautaire. La portion protocolaire n’a duré qu’une dizaine de minutes. Il y a un mot de bienvenue, la présentation des hymnes nationaux italien et canadien accompagnée pas un lever de drapeau puis, quelques mots du conseiller municipal du quartier, Rino Bortolin. Pendant ce temps, à l’intérieur du centre communautaire, les nombreuses tables sont occupées par autant de familles qui dégustent différents plats traditionnels italiens, préparés à la maison. Ceux qui préfèrent emporter des plats à la maison pouvaient acheter ces spécialités.

Pendant deux jours, les activités se poursuivent suivant les goûts de chacun. Accordéon, musique de danse, chanteur ténor, peinture sur le visage pour les plus jeunes, spectacles de danse, activités ludiques et concerts animent la foule.

La soirée de dimanche est consacrée à Sainte-Angèle Merici. Après le souper, les gens sont invités à assister à une messe suivie d’une procession aux chandelles. Sainte Angèle Merici (1474-1540) a été canonisée en 1807. Elle a été la fondatrice de la Compagnie de Sainte-Ursule, la première congrégation religieuse féminine entièrement consacrée à l’éducation des jeunes filles.

Le Festival permet d’amasser des fonds pour appuyer différentes causes dans la communauté italienne par la vente de nourriture, des tirages et la publication d’un cahier souvenir de 64 pages qui donne une bonne idée de la place que cette communauté s’est faite au fil des décennies.