Selon Maryse Baillargé, la troupe scoute Première Saint-Jérôme compte une trentaine d’années d’opération. Des centaines de garçons et de filles ont eu la joie d’en faire partie et des dizaines d’animateurs bénévoles ont, une fois par semaine, sans oublier les fins de semaine de camp, contribué à former ces jeunes au leadership et à éveiller chez eux l’amour des activités en nature.

Cette année, la période d’inscription a été particulièrement réussie de telle sorte que la troupe compte maintenant plus de 60 membres : 26 castors, 27 louveteaux et 10 éclaireurs. Cependant, le groupe se retrouve aussi en pénurie d’animateurs alors que certains vétérans quitteront vraisemblablement ses rangs dans un avenir rapproché.

La raison du haut taux de recrutement de cette année est simple, selon Mme Baillargé : « Nous avons changé notre approche. Par le passé, on expédiait des dépliants dans les écoles avec des résultats mitigés. Cette année, Luc Saint-Pierre s’est présenté en personne aux élèves de 2e année de deux écoles pour parler de la troupe et de nos activités. En plus, il avait un document visuel. Résultat : beaucoup d’inscriptions et pas assez d’animateurs ».

Dans un monde idéal, Mme Baillargé estime qu’il faudrait quatre animateurs supplémentaires pour la troupe locale qui compte parmi les plus importantes de l’Ontario francophone. « Pour devenir animateur, il faut évidemment présenter un dossier de ses antécédents judiciaires et, surtout, il faut avoir le goût de s’embarquer dans une belle aventure. » De plus, les animateurs peuvent profiter du Camp pour adultes qui se tiendra du 16 au 18 novembre et au cours duquel ils recevront une formation précise sur ce rôle auprès des jeunes. Il s’agira également d’une occasion de réseautage et de partage.

Au niveau de l’engagement, les rencontres se tiennent les mardis soirs de 18 h 30 à 20 h et chaque animateur est responsable de six scouts. Les personnes intéressées peuvent contacter Maryse Baillargé en composant le 226 344-3883.

PHOTO: Une activité en plein air