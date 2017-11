Dans un monde où la formation est de plus en plus valorisée, et ce à tous les niveaux et pour tous les types d’emploi, il s’est développé depuis quelques décennies un mode d’apprentissage adapté aux réalités et disponibilités de chacun. Du 16 au 19 octobre derniers, les professionnels de ce type de formation se sont réunis à Toronto pour participer à la 27e Conférence mondiale sur l’apprentissage à distance.

L’organisation de la rencontre était sous la responsabilité de Contact Nord Ontario et Hassnaa Alaoui du bureau de Windsor était sur place pour l’occasion. « Cette conférence regroupait 1400 délégués en provenance de 95 pays, explique-t-elle. Les participants avaient le choix entre quelque 500 présentations sur différents sujets allant des toutes nouvelles technologies aux outils d’apprentissage, en passant par les façons innovantes d’aider les étudiants. »

L’Ontario est, selon Mme Alaoui, bien outillé dans le domaine de l’apprentissage à distance. Par exemple, les données récentes indiquent que pas moins de 70 000 apprenants utilisent cette forme d’accès à l’éducation dans la province.

« Sur notre territoire, Contact Nord d’abord identifié sous le nom eLearning opère à partir de Windsor depuis 2009. Nous desservons les communautés de Windsor, Essex, Amherstburg, LaSalle et Kingsville et nos inscriptions s’élèvent à environ 2000 apprenants. Pour parvenir à desservir tous ces gens, Contact Nord est en réseau avec 22 universités publiques, 24 établissements collégiaux publics et 250 fournisseurs de service. »

Ce vaste réseau donne la possibilité de trouver exactement la ou les ressources nécessaires pour chaque personne qui désire compléter un niveau secondaire, collégial ou universitaire jusqu’au deuxième cycle (maîtrise). Pas moins de 112 centres de formation y ont accès.

La rencontre internationale d’octobre était une occasion d’en apprendre un peu plus sur les différentes méthodes d’appui aux apprenants. « Par exemple, il y a les gens qui ont un emploi, qui désirent compléter leur formation ou se mettre à niveau dans leur spécialité mais qui ne peuvent abandonner leur travail pour se consacrer uniquement aux études. Nos services leur permettent d’obtenir la formation. Il y a également les personnes avec certaines limitations. Pour les personnes malentendantes, il existe un programme, Deaf Learn, qui offre l’accès à des formateurs équipés pour les accompagner tout au long du processus », conclut-elle.

La conférence a été un moment privilégié pour rencontrer des collègues ou partenaires pour consolider un réseau professionnel, notamment aux niveaux collégial et universitaire. Les inscriptions fonctionnent sur le principe de l’entrée continue et de la sortie variable, une approche permettant à chacun de travailler à son rythme, très souvent à partir de la maison.

Photo :Hassnaa Alaoui en compagnie de la ministre Marie-France Lalonde lors de la conférence.