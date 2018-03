Cette année encore, le Carrefour de la francophonie de l’école l’Essor accueillait l’activité des Bols vides maintenant ancrée dans la tradition communautaire.

Le 7 mars dernier, pendant deux heures, les gens étaient invités à déguster une ou plusieurs des 18 soupes dont la grande qualité est ce cachet de « fait maison ».

Le principe est simple. Pour 10 $, ils pouvaient goûter autant de soupes ou potages qu’ils le désiraient. L’offre allait de la simple soupe poulet et nouilles au potage à l’aneth d’inspiration polonaise traditionnelle, certainement la proposition la plus originale de l’événement. Entre les deux, les soupes à la lasagne, à l’oignon gratiné ou au rôti de bœuf entre autres permettaient d’apprécier l’inventivité de ceux qui les avaient concoctées. En plus de la dégustation, les participants avaient le loisir de sélectionner un des bols fabriqués sur place au cours des derniers mois.

La soirée des Bols vides s’inscrit dans la tradition chrétienne du carême. Pour les catholiques, cette période de 40 jours qui se termine avec la fête de Pâques rappelle que les vertus de la simplicité ne sont pas synonymes de privation. D’ailleurs, les soupes et potages sont accompagnés de morceaux de pain. Le tout constitue un repas frugal, mais vivifiant.

Quelques membres du Club Richelieu Windsor se sont présentés pour la soirée des Bols vides. En fait, c’est la troisième année que l’organisme fait coïncider son souper mensuel avec cette activité. Pour les membres qui s’y donnent rendez-vous, il s’agit d’une occasion de se rencontrer dans un cadre différent de celui des soupers habituels et, pour cette activité, le protocole du Club n’est pas utilisé.

Traditionnellement, les profits de cette activité sont versés à la Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie de Namur. Fondée au XIXe siècle, la congrégation est active dans les pays de mission depuis 1863. On a tendance à l’oublier, mais, à l’époque, les États-Unis et le Canada déléguaient des missionnaires pour porter la parole de l’Évangile, organiser les écoles et hôpitaux entre autres. Cette année-là, quatre religieuses de la Congrégation étaient venues s’installer aux États-Unis. De nos jours, elles sont encore actives en Europe, au Canada et sur le reste du continent américain.

Une fois l’activité des Bols vides terminée, plusieurs participants se sont déplacés dans la salle du Centre des arts l’Essor-Tecumseh pour assister à la comédie musicale Promenons-nous dans les bois présentée par la troupe Esprit Essor.

PHOTO: Pendant deux heures, les amateurs de soupes ou de potages se sont régalés.