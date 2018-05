Il a fallu quelques années de discussions avant que l’Université de Windsor mette en place un système de vélos en partage. Finalement, c’est en 2016 que l’on a installé huit bornes sur le campus principal et une autre au centre-ville où on retrouvait déjà des étudiants notamment sur le site de l’ancien édifice qui abritait le Windsor Star.

Le concept du vélo en partage est simple et vise à améliorer la fluidité des transports dans les villes tout en réduisant le nombre d’automobiles qui y circulent. Il s’agit de déplacements de proximité en milieu urbain et, dans la plupart des cas, l’usager prend un vélo à une station et peut le laisser à une autre. L’abonnement peut être annuel ou mensuel et, il y a toujours moyen de ne payer que pour les usages uniques.

Au départ, pour le projet de l’université, 40 vélos (1500 $ l’unité) avaient été mis à la disposition des étudiants, enseignants et autres qui fréquentent le campus. Il s’agissait d’un investissement de départ de l’ordre de 91 000 $.

Tous les projets du genre connaissent des ratés au départ. À l’université, lors de la saison 2016, un problème avec le système de géolocalisation des vélos a fait en sorte que 33 des 40 ont tout simplement disparu.

On a cependant décidé d’aller de l’avant et 40 nouveaux vélos ont été ajoutés, cette fois avec un système de géolocalisation performant. Les résultats ont donné raison aux promoteurs et l’année 2017 a permis d’obtenir des revenus d’opération intéressants car cette fois, aucun vélo n’est disparu dans la nature.

De plus, on a maintenu le service durant la période hivernale, ce qui est relativement simple compte tenu du caractère clément de la saison froide à Windsor par rapport à d’autres villes d’importance similaire.

Depuis quelques années, la Ville de Windsor fait un effort remarqué pour faciliter la vie des cyclistes notamment en réservant des corridors cyclables dans les rues et en les prévoyant systématiquement dans le cadre des travaux d’infrastructures.

La prochaine étape devrait être un engagement de la municipalité dans un programme étendu de vélos en partage, ce qui pourrait se faire en collaboration avec l’université. Un sous-comité du Conseil se penche sur le sujet et recommande que l’on procède à une étude de faisabilité pour un tel projet.

Chose certaine, il y a de plus en plus de vélos dans les rues de Windsor et, lors de la journée Open Streets Windsor 2017, des milliers de cyclistes ont profité du blocage des rues entre Sandwich et Walkerville pour découvrir les particularités architecturales de Windsor.