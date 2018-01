La Société Économique de l’Ontario (SÉO), anciennement connue sous le nom de RDÉE Ontario, procédait au lancement officiel de sa nouvelle entité le mercredi 17 janvier à Toronto. Ce 5 à 7, présenté en collaboration avec le Club canadien et le Groupe Média TFO, était aussi une occasion pour l’organisme d’officialiser une nouvelle collaboration avec la signature d’un accord avec le Consulat général de France à Toronto concernant l’accompagnement en employabilité des Français en Ontario.

Plusieurs représentants communautaires et gouvernementaux, dont le consul général de France à Toronto, Marc Trouyet, l’adjoint parlementaire à la ministre des Affaires civiques et de l’Immigration, Shafiq Qaadri, et la ministre des Affaires francophones, Marie-France Lalonde, ont participé à l’événement. Dans son allocution, Mme Lalonde a mis l’accent sur l’importance des partenariats entre organismes pour la pérennité de la communauté.

« Le programme que vous lancez aujourd’hui favorisera sans aucun doute les synergies et le renforcement des collaborations entre partenaires. Il s’inscrira également de façon naturelle dans les priorités de l’Ontario. Il nous rappelle l’importance de rehausser la capacité de nos petites, moyennes et grandes entreprises pour la prospérité de l’Ontario et du Canada. »

Elle a par la suite cité un projet « captivant qui constitue un exemple concret de collaboration fructueuse entre le gouvernement ontarien et la SÉO », le projet de la route touristique Champlain. « Dès l’été 2018, la Route Champlain offrira un éventail d’expériences culturelles et de plein air, ainsi que des attractions en lien avec l’histoire et les modes de vie francophone et autochtone », ajoute la ministre.

Les représentants de la SÉO ont présenté un message de la première ministre de l’Ontario Kathleen Wynne qui a félicité l’organisme, et une autre vidéo mettant de l’avant les nouveaux axes d’intervention et stratégies innovantes pour mieux positionner l’écosystème économique francophone et bilingue au national et à l’international. Le vice-président de la SÉO, Denis Laframboise a parlé de l’excellente collaboration de la Société avec l’Institut de la francophonie pour le développement durable (IFDD), et cité quelques projets en cours dont leur association avec le projet Relève TO du Club canadien en partenariat avec Radio-Canada.

Pour terminer la présentation, les organisateurs ont invité M. Laframboise et le consul général de France à Toronto à procéder à la signature officielle de la nouvelle entente de collaboration entre les deux organismes pour rendre l’Ontario plus accessible aux Français. Dans un communiqué, la présidente de la SÉO, Nathalie Grenier, a fait valoir que l’Ontario « veut augmenter l’immigration francophone et il est évident que ce partenariat s’inscrit totalement dans cette volonté politique. Il va permettre aux Français d’être mieux conseillés et d’être orientés dans leurs recherches pour un nouvel emploi ou dans leur projet entrepreneurial ».

Marc Trouyet a quant à lui fait valoir que « le consulat général de France et la SÉO ont une volonté commune : s’assurer que les immigrants Français, y compris les jeunes en visa vacances-travail dont la moitié reste en Ontario, réussissent leur intégration professionnelle. Pour cela, l’accès à l’information est clé, y compris en matière de reconnaissance des diplômes. »

Il a rappelé que le consulat a travaillé durant plusieurs années avec le RDÉE Ontario : « Nous pouvons compter sur la SÉO pour offrir à nos compatriotes les moyens de trouver un emploi ou créer leur entreprise dans la province. » Suite à la signature de l’entente, les représentants d’organismes et les gens d’affaires ont profité d’un cocktail et de quelques bouchées offertes par la SÉO pour socialiser.

PHOTO – De gauche à droite : Lionelle Ngo-Samnick (IFDD), Marc Trouyet, Denis Laframboise, Marie-France Lalonde et Jean-Pierre Ndoutoum (IFDD)