Les 6 et 7 octobre, le Collège Boréal accueillait la conférence intitulée Présence française dans les zones limitrophes de la Nouvelle-France : Pays d’en Haut et Pays des Illinois. Pendant deux jours, dans le cadre de sept ateliers différents, les participants ont pu profiter de présentations portant sur des sujets aussi variés que L’émigration canadienne-française vers le détroit des lacs Érié et Sainte-Claire, 1815-1854, L’esprit communautaire et traditionnel du carnaval au Pays des Illinois au début du XIXe siècle ou encore Essor et mutations de l’éducation catholique française à Détroit au temps de la domination états-unienne. Les chercheurs et historiens provenaient d’universités canadiennes, américaines, françaises et de celle de Windsor. Au total, près d’une vingtaine de sujets ont été présentés aux participants. Guillaume Teasdale, professeur au département d’Histoire de l’Université de Windsor, était responsable de l’organisation de cette rencontre.