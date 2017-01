La plus ancienne paroisse francophone de la province, la paroisse Assomption, soulignera son 250e anniversaire cette année. L’histoire de la mission est plus ancienne. En effet, au cours de l’été 1728, l’abbé Armand de la Richardie, un Jésuite, arrive dans la région en provenance de Québec. Son mandat s’énonce simplement : établir une mission qui sera désignée sous le nom de Notre-Dame-de-l’Assomption chez les Hurons.

Il faudra quatre décennies de travail d’évangélisation, maquées par des conflits entre les différentes tribus qui occupaient le territoire avant que la paroisse soit vraiment établie. À cette époque, une soixantaine de familles francophones occupent le territoire du côté sud de la rivière Détroit. En 1765, le petit groupe soumet une pétition au diocèse afin d’avoir sa propre paroisse et un pasteur sur place.

Au diocèse, au lieu d’ouvrir une deuxième paroisse, les autorités décident de transformer la mission établie par de la Richardie en paroisse. La nouvelle paroisse aura charge des Français et des Hurons. Le prêtre fondateur ne verra pas cette transformation puisqu’il est mort quelques années auparavant en 1758. Le tout fut officialisé le 3 octobre 1767 et le premier curé en sera le Jésuite Pierre Potier.

Vingt ans plus tard, une église de bois est construite sur un site qui, aujourd’hui, serait du côté est du parc entre l’avenue University et la promenade Riverside. Jusqu’en 1845, les paroissiens fréquenteront ce lieu de culte alors qu’une église plus grande sera construite sur le site de celle qui est toujours là.

En 1870, les Jésuites cèdent les affaires de la paroisse et celles du Collège Assomption à la congrégation des frères Basiliens de Toronto. Au fil des décennies, à mesure que la population croît, le territoire de la paroisse originale est subdivisé et trois nouvelles paroisses voient le jour.

Au cours des prochains mois, des activités commémoratives se tiendront, notamment une messe spéciale et un pique-nique familial le 13 août ainsi qu’une messe présidée par les évêques suivie d’une soirée de gala le 1er octobre.