La pause estivale est maintenant chose du passé et, comme c’est le cas pour plusieurs organismes francophones, septembre marque la relance des activités. Le 12 septembre dernier, une trentaine de membres se sont retrouvés au Salon Richelieu pour la première d’une série d’activités qui se dérouleront jusqu’en juin prochain.

Évidemment, les organisateurs de la visite du club Richelieu d’Alençon en France ont profité de l’occasion pour revenir sur le passage des cousins Français dans la région. Rina Michaud et Donna Vigneux ont donc fait un résumé de ce qui s’est passé à ce moment et des commentaires reçus de la part de leurs visiteurs.

Comme le soulignait Rina Michaud, la semaine a été bien remplie d’activités. Qu’il s’agisse de la visite au parc de la Pointe Pelée ou celle à la distillerie Hiram Walker en passant par un arrêt à la Case de l’Oncle Tom ou la rencontre au lieu historique du Fort Malden, les Français ont été agréablement surpris de ce qu’ils ont découvert dans le Sud-Ouest francophone de l’Ontario. Comme ils sont habitués aux vignobles dans leur pays, ils ont été particulièrement intéressés par la visite de la distillerie, une nouveauté pour eux. La taille des résidences les a un peu surpris mais pas autant que celle des terrasses extérieures derrière les maisons.

Donna Vigneux pour sa part a mentionné l’étonnement des visiteurs face à la durée de la présence francophone sur le territoire. S’ils ont pu rencontrer des Franco-Ontariens dans la région de Windsor, ils ont également eu l’occasion de fraterniser avec d’autres francophones lors d’un souper Richelieu dans la région de Hamilton la veille de leur départ pour le retour en France.

La soirée s’est poursuivie par des remises de plaques et d’épinglettes aux nouveaux membres, à ceux qui marquaient un 5e, 10e ou 20e anniversaire à titre de membre Richelieu et par la reconnaissance du projet mené par l’école Saint-Michel de Leamington et qui a permis d’envoyer du matériel et des denrées à une communauté des Premières Nations dans le nord de l’Ontario.

La prochaine rencontre se tiendra, toujours au Salon Richelieu le 9 octobre prochain. Le Bal des présidents est pour l’instant prévu pour le 23 novembre au Windsor Club et un souper partage qui se tiendra au Salon Richelieu est à l’agenda du 12 décembre.