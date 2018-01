La ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail, Patty Hajdu était de passage à Windsor le 24 janvier au Collège St. Clair pour annoncer de nouvelles mesures pour aider les Canadiens à retourner à l’école et accéder à la formation des compétences.

L’innovation change la façon dont nous vivons et dont nous travaillons, ce qui engendre de nouveaux défis et de nouvelles occasions pour les travailleurs canadiens. Lorsqu’un plus grand nombre de Canadiens peuvent faire un retour aux études afin d’améliorer leurs compétences ou même poursuivre une nouvelle carrière, la classe moyenne devient plus forte et plus résiliente. C’est la raison pour laquelle la ministre Hajdu a lancé la stratégie Action Compétences, un nouveau plan qui permettra aux apprenants adultes de compter sur le soutien dont ils ont besoin pour réussir sur le marché du travail.

Grâce à une nouvelle bourse canadienne pour étudiants se chiffrant à 1600 $ par année et de nouvelles mesures plus souples du régime d’assurance-emploi, 43 000 Canadiens de plus, qui font partie de la classe moyenne, pourront retourner aux études, de même que ceux qui travaillent fort pour en faire partie.

Dans le cadre de cette stratégie, le budget de 2017 propose d’allouer 287,2 millions de dollars sur trois ans aux fins d’un projet pilote, et ce, dès cet automne pour le début de l’année scolaire. Les étudiants ayant quitté l’école secondaire depuis plus de 10 ans qui sont admissibles à la bourse canadienne pour étudiants à temps plein recevront un montant supplémentaire de 1 600 $ pour chaque année scolaire (soit 200 $ par mois) en guise de financement complémentaire. On estime que 43 000 Canadiens à faible et à moyen revenu bénéficieront de ce financement complémentaire pour l’année scolaire 2018-2019.

De plus, pour la première fois, le revenu actuel des travailleurs et des chômeurs canadiens qui ont vu leur situation changer considérablement au cours de l’année précédente est dorénavant pris en considération pour déterminer leur admissibilité à une bourse canadienne pour étudiants. Cela signifie qu’une personne qui doit composer avec une baisse de revenu ne sera pas automatiquement et injustement pénalisée en raison de son revenu de l’année précédente.

Action Compétences signifie l’élargissement des critères d’admissibilité aux bourses d’études canadiennes pour les étudiants à temps partiel et les étudiants ayant des enfants, en vue d’éliminer un plus grand nombre d’obstacles financiers aux études postsecondaires. On s’attend à ce que ces mesures soient particulièrement bénéfiques pour les femmes qui s’efforcent d’améliorer leurs perspectives de carrière tout en conciliant leurs responsabilités familiales. Les femmes représentent près des deux tiers des bénéficiaires à temps partiel du Programme canadien de prêts aux étudiants, tandis qu’environ quatre étudiants sur cinq qui reçoivent la bourse d’études canadienne destinée aux étudiants ayant des enfants à charge sont des femmes.

De plus, cet automne, un soutien sera offert aux Canadiens sans emploi qui veulent retourner aux études. À l’heure actuelle, si une personne sans emploi touche des prestations d’assurance-emploi, elle pourrait perdre son admissibilité à ces prestations si elle retourne aux études ou si elle entreprend une formation (ce qui a une incidence directe sur sa disponibilité à travailler) sans avoir obtenu la recommandation nécessaire des autorités désignées. À compter de l’automne 2018, une personne sans emploi pourra effectuer un retour aux études pour suivre la formation dont elle a besoin afin de trouver un nouvel emploi, et ce, sans crainte de perdre les prestations d’assurance-emploi dont elle a besoin pour payer le loyer et l’épicerie.

« Je suis moi-même retournée aux études en tant qu’apprenante adulte et mère monoparentale de deux enfants. Je sais à quels défis peuvent faire face les apprenants adultes lorsqu’ils poursuivent des études postsecondaires — non seulement en raison des coûts liés aux études, mais aussi en raison des contraintes de temps et du fardeau financier liés au soutien de la famille. Notre gouvernement soutient les Canadiens, peu importe leur situation, qu’ils s’inscrivent à un collège ou à une université pour la première fois, qu’ils effectuent un retour à l’école ou qu’ils suivent un programme de perfectionnement », explique la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail.

« Le budget de 2017 nous permettra de mieux exploiter les mesures d’assouplissement du programme de l’assurance-emploi pour aider les demandeurs admissibles à retourner aux études sans pour autant renoncer aux prestations d’assurance-emploi dont ils ont besoin pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Nous pourrons ainsi réaliser notre engagement de faire croître notre économie, de renforcer la classe moyenne et d’aider ceux qui travaillent fort pour en faire partie », conclut Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social.

SOURCE : Emploi et Développement social Canada