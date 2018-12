Depuis 16 ans maintenant, sous une forme ou une autre au début de décembre, l’école secondaire catholique l’Essor accueille la communauté avec une activité spéciale pour la période des Fêtes. C’est l’occasion pour ceux qui viennent profiter du spectacle de payer leur droit d’entrée en apportant des conserves ou autres produits qui sont versés dans la cagnotte de la guignolée communautaire Le Grand Partage.

Pour ceux qui avaient oublié d’apporter des biens non périssables, il fallait débourser un léger montant pour avoir accès au spectacle. Pour les becs sucrés, et ils sont nombreux, il y avait une table de pâtisseries et sucreries où, pour une somme modique, il était possible de s’acheter des gâteries, pour la plupart faites à la maison. Les profits de la vente sont également versés au Grand Partage. Les pâtisseries ont été réalisées par les membres de la chorale du Tricentenaire et c’est Élisabeth Brito, présidente de l’ACFO WECK et Maéva Darnal du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent qui coordonnaient la vente de ces produits. Mais pour ceux qui s’étaient déplacés, le grand moment était le spectacle en soirée.

La Chorale du Tricentenaire a ouvert la soirée. L’ensemble vocal a interprété trois airs de Noël sous la direction de Pauline Morais et accompagnée au piano par Agrès d’Andrea. Par la suite, l’auditoire a eu droit à des prestations des chorales des écoles catholiques Sainte-Thérèse, Saint-Jean-Baptiste et du duo de l’école secondaire l’Essor composé de Siena Pacheco et Hayley Mayrand. La chorale du Tricentenaire est ensuite revenue avec trois chants puis, pour conclure la soirée, les chorales ont interprété, en commun, le cantique Les anges dans nos campagnes. Quelques membres de chacune des troupes chantaient les couplets et l’ensemble des autres membres reprenaient le refrain. L’école Saint-Jean-Baptiste a débuté suivie de Sainte-Ursule puis l’Essor a présenté le troisième couplet pour terminer avec Sainte-Thérèse.

Les organisateurs étaient satisfaits de constater que 1380 $ avaient été amassés à la porte ainsi que 70 denrées non périssables. Au total, près de 300 personnes ont assisté à l’édition 2018 du Café chantant.

PHOTO: La chorale du Tricentenaire