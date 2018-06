Le 20 juin dernier, le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (Centre communautaire) tenait une activité spéciale organisée par le Comité local en immigration francophone (CLIF) pour marquer la Journée mondiale des réfugiés. Il s’agissait d’une première pour le Centre qui s’était joint à 11 autres organisations de la région pour l’occasion.

Depuis quelques années, la situation des réfugiés s’est imposée dans les grands médias et dans les médias sociaux, notamment par le biais de reportages sur des tragédies en Méditerranée, sur la situation de vie dans les camps et, plus près de nous, sur ce qui se passe à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Mais comment l’Organisation des Nations Unies, par l’entremise de son Haut-Commissariat aux Réfugiés et l’Organisation internationale pour les migrations définit-elle le terme?

« Le terme réfugié fait référence à toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. »

Il s’agit donc de victimes de déplacements forcés : rapatriés, apatrides, demandeurs d’asile et personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. Au total, on estime à 68,5 millions le nombre de personnes déracinées à travers le monde dont 25,4 millions de réfugiés, et certains d’entre eux demeurent dans les régions de Windsor-Essex et Chatham-Kent.

Plusieurs agences régionales sont en contact avec ces réfugiés dont Partenariat local d’immigration Windsor Essex, le Réseau de soutien à l’immigration francophone, les conseils scolaires francophones, etc. Lors de l’activité tenue dans le stationnement du Centre communautaire francophone, plusieurs d’entre eux faisaient partie du groupe de quelque 70 personnes ayant répondu à l’invitation du CLIF. Un barbecue a été organisé et les participants en ont profité pour mieux se connaître. Selon Valerie Hodgins, du Centre communautaire francophone, l’activité a connu un bon succès.

La Journée mondiale des réfugiés existe depuis 2001 pour marquer le 50e anniversaire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

CRÉDIT PHOTO : Valerie Hodgins