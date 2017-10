Pour la première fois depuis que l’Association canadienne-française de l’Ontario Windsor-Essex Chatham-Kent (ACFO WECK) parraine des présentations en français dans le cadre de Bookfest Windsor, la programmation a été déplacée au vendredi matin. Il s’agissait de la première journée de la fête de la lecture et la réponse a été positive.

Au fil des ans, la rencontre littéraire annuelle a pris de plus en plus d’ampleur. Pour les francophones, deux auteurs avaient été invités cette année : Claude Forand et David Bouchet, ce dernier étant accompagné de sa traductrice Claire Holden Rothman.

En ouverture, les élèves des écoles secondaires francophones de la région (l’Essor, E.J. Lajeunesse, Pain Court et de Lamothe Cadillac) ont rencontré M. Bouchet et échangé avec lui sur sa carrière et certains aspects du travail d’écrivain dans le cadre d’ateliers sur le roman policier. Une rencontre très appréciée si l’on se fie à la pertinence des questions soulevées.

En soirée, M. Forand est revenu avec David Bouchet et sa traductrice. Pour l’occasion, les participants étaient conviés à un souper préparé par le chef Benjamin Leblanc Beaudoin. La soirée a pris la forme d’une conversation entre les auteurs et Natasha Feghali qui les a amenés à décrire comment les personnages naissent et évoluent dans leur œuvre.

À la question de savoir quelle est la différence entre le travail d’auteure et celui de traductrice, Claire Holden Rothman a expliqué que, dans son travail de romancière, elle part avec pratiquement rien et que c’est en cours de réflexion et d’écriture que l’intrigue, les personnages et l’esprit du livre se développent. « Par contre, lorsque je m’attaque à une traduction, tout est déjà en place et l’idée est de rendre, dans la nouvelle langue, non seulement l’histoire mais l’esprit de l’histoire conforme à la pensée de l’auteur ». Pour les participants, cette rencontre, comme celles des années précédentes, constitue un moment privilégié.

La librairie Biblioasis de Windsor collabore activement au Bookfest et présentait, lors de cette soirée, des titres en français. Suite à la rencontre, les gens ont pu se procurer les volumes en vedette et participer à une séance de signature. Un succès encourageant pour les organisateurs et la présidente du Bookfest, Sarah Jarvis, qui s’assure que la programmation française prendra de l’ampleur en 2018.

Photo : une quarantaine d’amateurs de littérature ont assisté à la présentation de David Bouchet et de Claire Holden Rothman (assis au centre).