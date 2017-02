Depuis 1973, le troisième lundi du mois de février est La Journée du patrimoine canadien. Historiquement, cette journée coïncide avec la Semaine ontarienne du patrimoine.

À Windsor, comme à plusieurs autres endroits au pays, c’est le moment de souligner la valeur historique, architecturale ou naturelle de certains sites ou bâtiments significatifs au plan national. La Ville a commencé à participer à ce programme en 2014, année au cours de laquelle des plaques commémoratives ont été apposées sur deux bâtiments dont l’édifice Paul- Martin, actuellement en voie de restauration de trois de ses façades.

Plus récemment, en consultant la liste des bâtiments désignés, on retrouve l’édifice qui abritait le Windsor Star et qui fait dorénavant partie du parc immobilier de l’Université de Windsor. L’édifice a été désigné en 2016 tout comme une maison semi-détachée de la rue Victoria (1291-1293) qui se démarque par son cachet architectural particulier sur cette rue qui en compte plusieurs dont la signature visuelle est impressionnante.

Il arrive également que certains édifices, d’apparence plus modeste, reçoivent cette reconnaissance particulière. C’est le cas du bâtiment abritant City Cyclery non loin de l’intersection Lincoln et Erie. Il ne faut pas oublier non plus ce qui était la maison de la ferme Morand sur l’avenue Howard entre Morand et Ducharme. La reconnaissance est en fait également un hommage non seulement au constructeur de l’édifice mais également à ceux qui l’ont préservé et maintenu tout au long des décennies comme c’est le cas des deux dernières propriétés citées.

Si Windsor n’a commencé à élaborer et mettre en œuvre une politique de préservation du patrimoine que récemment, par contre, il faut dire que la Ville s’y est attelée avec sérieux. Par exemple, l’ancienne caserne du quartier Sandwich sera récupérée et transformée pour abriter une des succursales de la bibliothèque municipale. De même, outre l’édifice du Windsor Star, c’est maintenant au tour de l’édifice Old Armoury à subir une cure de Jouvence qui permettra d’y accueillir les étudiants de la Faculté des Arts de l’Université de Windsor. Même chose pour l’ancienne gare d’autobus (inspiration Art Déco) située de l’autre côté de la rue et qui abritera bientôt certains services techniques de l’université.

Depuis 1973, quelques tentatives ont été faites au pays pour transformer la Journée du patrimoine en fête civique, ce qui permettrait à tous les Canadiens de souligner la signification de ces lieux historiques. À ce jour, cela n’a pas fonctionné mais, qui sait?

Daniel Richard