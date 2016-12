Décembre, mois de festivités. Le centre communautaire francophone de Chatham, La Girouette, n’a pas manqué l’occasion de réunir une trentaine de personnes pour savourer un souper de Noël à saveur traditionnelle.

Le 10 décembre dernier, le comité a concocté un savoureux repas afin de célébrer avec la communauté francophone tout en appuyant le centre. Au son du talentueux pianiste Joseph Benoit, Marthe Dumont se dit satisfaite de la participation à la soirée. Après une période d’incertitudes financières, « ce n’est pas super, mais on va survivre, on s’arrange » assure la vice-présidente.

Comparativement aux années antérieures, il n’y avait pas de spectacle. La soirée était réservée aux échanges. « Ça permet de créer des liens, de revoir les gens et d’en rencontrer de nouveaux », explique Simon Lachance, participant au souper pour une deuxième année. « C’est très bien, c’est un peu une deuxième famille », confie l’homme arrivé dans la région depuis un peu plus d’un an.

Avant le dessert, Bernard Tremblay, président de l’organisme, rappelle les activités à venir pour l’année 2017 : les samedis matinée-jeunesse, cours de Pilates et ligue d’improvisation, entre autres.