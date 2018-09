Le Centre communautaire francophone La Girouette tenait, récemment, son assemblée générale annuelle (AGA) et, les membres présents en ont profité pour prendre connaissance des différents rapports pour 2017-2018 et des prévisions budgétaires pour la prochaine année. La programmation des prochains mois a également été dévoilée à cette occasion.

Selon les administrateurs, les douze derniers mois se sont révélés somme toute satisfaisants. Depuis quelques années, les responsables du centre communautaire ont travaillé sérieusement à offrir une programmation de plus en plus diversifiée afin de rejoindre une clientèle plus élargie. Dans cette perspective, pas moins de 18 activités différentes ont été offertes sur une période de 180 jours aux francophones et francophiles de la région de Chatham-Kent. Au total, environ 800 personnes ont participé à ces activités et cela a permis aux organisateurs de constater ce qui fonctionne et ce qui ne suscite pas beaucoup d’intérêt.

Sur le plan financier, La Girouette est en bonne santé, malgré un déficit affiché attribuable au rattrapage de l’impôt foncier pour les six dernières années. Par contre, le budget prévisionnel de l’année financière 2018-2019 fait état d’un budget équilibré de l’ordre de 53 525 $. Le principal poste de dépense est évidemment le loyer et les frais qui y sont afférents (27 700 $) suivi par la mise en oeuvre de la programmation qui devrait entraîner des déboursés de l’ordre de 16 000 $. Les administrateurs prévoient également investir 1540 $ dans la présentation de spectacles professionnels. Au chapitre des revenus, outre les recettes prévues pour les activités au programme (6 431 $), le centre communautaire bénéficie de plusieurs subventions dont celle de Patrimoine canadien consacrée au fonctionnement (21 600 $) et d’une contribution de 8 500 $ de la part de la municipalité de Chatham.

Un nouveau conseil d’administration a été élu lors de l’AGA. Karine Lapalme et Annie Saint-Arnaud ne se sont pas représentées. Le conseil les remercie pour leur engagement et leur contribution à la vie communautaire. Le nouveau CA est maintenant composé de Bernard Tremblay (président), Marthe Dumont (vice-présidente), Guy Deslauriers (administrateur), Simon Lachance (administrateur) et Louise Roy (administratrice).

La programmation automnale a également été dévoilée à cette occasion. À compter du 9 octobre, Ciné-Mardi invite les cinéphiles à visionner des films à prix très modique. Les cours d’Essentrix ont repris et sont offerts le mercredi soir. Les 5 à 7, jeux et soupers permettront aux membres de la communauté de se retrouver les 21 septembre, 19 octobre, 9 novembre, 23 novembre et 7 décembre. Les enfants de 6 à 10 ans n’ont pas été oubliés dans cette planification. Les P’tits samedis seront offerts à compter du 22 septembre jusqu’au 15 décembre, Il est même possible de s’inscrire à l’avance pour toutes les sessions au coût de 60 $. Un cours d’autodéfense pour les adultes sera dispensé le 27 octobre sans oublier une formation en RCR et premiers soins le 11 novembre. La programmation de l’automne se conclura par le souper de Noël et un spectacle du groupe AWI le samedi 8 décembre.