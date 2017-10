La vieille église Notre-Dame du Rosaire est devenue depuis quelques années Water’s Edge Event Centre et était le site retenu cette année pour souligner et célébrer la journée du drapeau franco-ontarien. Pour l’occasion, en collaboration avec Ontario 150, l’ACFO régionale Windsor-Essex Chatham-Kent avait choisi d’innover. Au lieu de présenter son Gala de la francophonie, les organisateurs ont misé sur une soirée spectacle à laquelle une trentaine d’artistes ont pris part.

Intitulé L’Ontario francophone, d’ici et d’ailleurs, d’hier à demain, le spectacle a attiré près de 80 personnes dont quelques-unes venues du Michigan pour l’occasion. L’horaire de la soirée était relativement chargé puisque l’auditoire a pu profiter de deux spectacles de danses traditionnelles présentés par des danseuses issues des communautés ethnoculturelles, une représentation, très appréciée, offerte par la Chorale du tricentenaire et, pour conclure la soirée, les spectacles de Daniel Richer, conteur d’origine Abénaki et du chanteur Michel Payment, considéré par plusieurs comme l’un des artistes les plus influents de la communauté franco-ontarienne. Récemment décoré de l’Ordre de la Pléiade, Gérard Malo a remis en perspective l’histoire des Franco-Ontariens en passant par le tristement célèbre Règlement 17 auquel la communauté régionale a fortement résisté et « …qui nous a coûté au moins deux générations de francophones » selon ses propos.

Daniel Richer a ensuite pris la relève maniant l’humour et la gravité dans ses propos devant un parterre de personnes qui écoutaient chacune de ses paroles très attentivement. Le conteur a parcouru la planète avec son bâton offert par la communauté Salishe de Colombie-Britannique et les années d’expérience lui ont permis de devenir un conteur d’une grande efficacité. D’entrée de jeu, il a rappelé que tous ceux qui sont nés au Canada sont des autochtones, ce qui lui a permis de définir plus précisément comment on devrait appeler les membres des Premières Nations.

Puis a suivi un conte illustrant de quelle manière le Créateur a façonné la réalité à partir des quatre éléments (air, eau, feu et terre) et comment il a mis en présence l’homme, la forêt, l’eau, les poissons, le ciel et les oiseaux toujours en insistant sur le nécessaire respect entre toutes ses créatures. L’histoire, telle que perçue par les peuples installés en premier sur ce qui devait devenir l’Amérique du Nord a failli mal tourner et le Créateur a même envisagé tout effacer. Le loup et le hibou l’auront convaincu du contraire.

Michel Payment a enchaîné dans un registre très différent avec un répertoire spécialement conçu pour le thème de la soirée : d’ici et d’ailleurs, d’hier à demain. Il ne lui a pas fallu longtemps pour mettre l’auditoire à contribution et à installer une atmosphère très festive sous les voutes de la vieille église. Le public a apprécié l’ensemble de la soirée et chacun est rentré à la maison avec de nouvelles histoires et des airs connus en tête.

Photo : couleurs, rythmes et grands sourires ont charmé l’auditoire.