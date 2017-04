Il régnait une fébrilité certaine à l’Université de Windsor au cours de la fin de semaine dernière. En effet, environ une centaine d’équipes ou individus en provenance d’une vingtaine d’écoles présentaient autant de projets scientifiques dans une foule de domaines. Parmi les écoles présentes se trouvaient quatre écoles du Conseil scolaire catholique Providence : Saint-Michel (Leamington), Sainte-Marguerite d’Youville (Windsor), Mgr-Augustin-Caron (LaSalle) et l’Essor (Tecumseh).

Le programme était divisé en deux parties. Le samedi matin, pendant que les élèves du secondaire visitaient la compétition de robotique qui se déroulait au Centre Saint-Denis de l’Université, ceux de l’élémentaire profitaient de présentations et d’ateliers. En après-midi, tout le monde s’est retrouvé devant son projet et a rencontré les juges qui devaient en évaluer la nature, la rigueur de la démarche et les résultats obtenus.

Si certains élèves semblaient un peu nerveux, d’autres par contre affichaient une grande confiance et un plaisir évident à se retrouver comme participants à cette foire de sciences.

Quant aux sujets abordés, cela allait d’une démonstration pour prouver quelle crème hydratante pouvait garantir les meilleurs résultats à l’énergie solaire en passant par les effets de la gomme à mâcher sur les dents ou l’influence du sucre sur les guimauves.

Certains en étaient à leur première expérience dans le cadre d’un tel événement alors que d’autres, telle Catherine Andary de l’Essor, qui a mis au point un mécanisme permettant de récupérer l’énergie électrique résiduelle lorsque l’on éteint des appareils domestiques pour ainsi épargner sur la facture d’électricité, a déjà quelques succès dans cette compétition.

La journée de dimanche a été celle de la remise des prix. La première catégorie regroupait les participants juniors (jusqu’à la 7e année) alors que la seconde était l’occasion pour les plus âgés de récolter les fruits de leur travail.

Chez les plus jeunes, l’école Sainte-Marguerite-d’Youville a vu deux de ses projets primés dans la catégorie Science de la vie. L’école Saint-Michel a également vu le travail d’un exposant primé (Énergie) et l’école Mgr-Augustin-Caron s’est entre autres démarquée en Génie et en Santé. Du côté de l’Essor, Catherine Andary a remporté une médaille d’or en plus d’obtenir un laissez-passer pour la compétition pancanadienne.

Tom Sobocan qui agissait à titre de juge et de présentateur de quelques prix a fait la remarque suivante : « cette Foire de sciences permet d’unir, sous le grand parapluie de la découverte scientifique des gens de tous horizons, de races et de religions différentes. Ne serait-ce que pour cela, cette activité est importante. »

Photo: Alysha King et Sofia Dumo se sont intéressées à l’interaction entre le sucre et la guimauve.