Le 1er décembre dernier, l’École élémentaire catholique Sainte-Ursule de McGregor présentait la première édition de sa Foire santé, et quelque 200 personnes y ont participé.

Pas étonnant donc que dès l’ouverture à 17 h, le stationnement soit déjà plein, les autres automobilistes devant se stationner en bordure des rues adjacentes.

La santé est un sujet de préoccupation quasi quotidien dans les médias. Il y est souvent question de stress, d’obésité, de consommation de sucre ou de sel, de mauvaise hygiène de vie ou de manque d’exercice. Par voie de conséquence, on y entend beaucoup parler de conseils et de cures supposément efficaces tel le mouvement prônant la désintoxication du foie. Dans ce cas précis, il est possible que les effets soient plus négatifs que positifs puisque les études ont prouvé que le foie n’a pas besoin de telles intervention étant lui-même une usine à désintoxication.

Pour les organisatrices de l’événement, les enseignantes Christine Paris et Jessica Vandenbruink, le but était « de promouvoir la santé physique, mentale, celle de l’âme et celle de l’esprit de même que les saines habitudes de vie à l’école mais également dans l’ensemble de la communauté de McGregor ». Et cela passait autant par de l’information que par des activités ou des dégustations.

Les corridors et les différents locaux de l’école ressemblaient à de véritables fourmilières et les visiteurs prenaient le temps de s’arrêter à toutes les tables.

Une partie des profits sera redistribuée à l’organisme Pyjama Angels.

Daniel Richard