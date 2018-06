Le 25 mai dernier, comme à chaque année depuis plus de 20 ans, l’école élémentaire catholique Sainte-Marguerite-d’Youville ouvrait ses portes à la communauté pour sa foire annuelle. Sans surprise, la réponse a été positive.

Selon des enseignantes qui étaient là aux tous débuts, on parle d’une activité de financement qui a débuté il y a une vingtaine d’années. À l’époque, l’école ne comptait qu’une soixantaine d’élèves et les besoins n’étaient pas du même ordre de grandeur. De nos jours, des centaines d’élèves fréquentent cette école de Tecumseh et, en conséquence, les ambitions pour l’activité de financement sont élevées. Selon Mario Poitras, directeur de l’établissement, à quelques heures de l’ouverture des portes « en termes de profit net, on espère atteindre la somme de 10 000 $. L’an dernier, on y était presque, donc on est confiant d’y arriver cette année ».

Il ne faudra pas longtemps pour emplir le terrain de stationnement de l’école et, moins d’une heure après le début de l’activité, l’école tout comme les espaces extérieurs grouillaient de monde. Il faut dire qu’au fil des ans, l’école a su développer des partenariats intéressants avec des places d’affaires de son secteur et, les paniers cadeaux sont vraiment impressionnants. Il y a un peu de tout : ballons de basket, arbre de billets de loterie, ordinateurs, etc. Pour avoir une chance de repartir avec un de ces paniers, les participants achètent des billets qu’ils déposent ensuite dans le contenant correspondant au(x) panier(s) de leur choix.

À l’extérieur de l’école, il y a évidemment ceux qui préparent la nourriture que les gens achètent avec des billets et, plusieurs jeux auxquels tous peuvent participer. Le montant total recueilli lors de cette activité est un peu plus de 8000 $ mais même si l’objectif visé n’a pas été atteind, chose certaine, l’école va pouvoir investir ces montants dans des équipements ou des activités qui vont contribuer au meilleur épanouissement des jeunes.

Photo (couverture) : Des dizaines de bénévoles sont engagés sur les différents plateaux de la Foire.