Le 150e anniversaire de la fédération oblige. La fête du Canada a été soulignée en grand un peu partout dans la région cette année. Alors qu’à Windsor le défilé du 1er juillet attirait des milliers de personnes et que le canard gonflable géant rendait visite aux citoyens d’Amherstburg à Tecumseh, c’est sur une note familiale qu’a été souligné l’événement.

C’est au parc Lakewood que les organisateurs avaient convié les résidents de la région et leurs invités. Plusieurs activités étaient proposées. Par exemple, sous le chapiteau, un scientifique un peu timbré portant un sarreau blanc faisait découvrir à des spectateurs différentes expériences chimiques. Il expliquait avec humour les réactions déclenchées dans différents récipients.

Un peu plus loin, un château gonflable permettait aux jeunes de sauter et rebondir. Comme la file d’attente était vraiment longue, il fallait restreindre un peu le temps alloué à chacun, le tout dans la bonne humeur.

Que serait une fête champêtre sans un clown spécialisé dans les sculptures faites de ballons? Celui qui était sur place n’a certainement pas chômé s’il faut en croire les nombreux enfants devant lui.

Dans la région de Windsor, les services de la police et des incendies sont très présents à la plupart des activités communautaires. Le 1er juillet, un camion de pompiers de Tecumseh étaient sur place et c’est avec un plaisir non dissimulé que ces derniers faisaient monter les enfants à bord, le temps d’une photo, alors que d’autres jasaient avec les parents.

Ceux qui préféraient un peu plus de tranquillité pouvaient se promener sur les sentiers pavés ou encore dessiner ou écrire à même le pavé en se servant dans la boîte remplie de craies.

Une belle journée en plein air sur un site magnifique pour les familles de Tecumseh pour qui le prochain rendez-vous sera le Festival du maïs à la fin de l’été.

Photos : la science démystifiée a attiré beaucoup de gens.