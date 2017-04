Certaines compétitions sportives ont un impact plus marqué que d’autres. Le tournoi de la Coupe Memorial est l’un de ces événements qui, dès leur annonce, suscite l’enthousiasme en regard non seulement du défi sportif mais, également par rapport aux différentes retombées qui, inévitablement, en découlent.

L’édition 2017 qui permettra à l’une des équipes en lice de repartir avec le précieux trophée se déroulera au Windsor Family Credit Union Centre (WFCU) du 19 au 28 mai prochains. Il s’agit de la 99e édition de l’événement qui a vu des équipes ontariennes s’envoler avec la victoire 15 fois depuis 1972.

Windsor s’est vue attribuer ce tournoi en mai 2016 suite à une présentation officielle dans laquelle elle a investi quelque 35 000 $. Comme le soulignait le commissaire de la Ligue de hockey de l’Ontario, David Branch, à l’époque, « Windsor et le comté d’Essex comptent sur certains des partisans les plus passionnés de la Ligue canadienne de hockey. Il est tout à fait convenable qu’un événement de cette ampleur soit présenté dans un site de classe mondiale comme le Centre WFCU ».

À titre d’équipe de la ville-hôte, les Spitfires, qui ont soulevé le trophée à deux reprises en 2009 et 2010, méritent d’emblée une place dans cette célébration du hockey junior au Canada.

La présentation de ce tournoi à la ronde a nécessité des investissements de près d’un million de dollars afin d’effectuer certains travaux de mise à niveau au Centre WFCU, notamment l’installation d’une plateforme médiatique, le renouvellement des baies vitrées et des panneaux autour de la patinoire et l’aménagement de nouveaux vestiaires équipes de salles de douches.

À un mois de la première mise au jeu, il reste toujours le problème du stationnement à régler. En effet, en prévision de la présentation du tournoi, il faut anticiper un afflux massif d’amateurs qui devront bien trouver un endroit où garer leur véhicule. La Ville est en négociation pour recevoir la permission d’utiliser deux terrains situés à proximité pour répondre à la demande accrue. Cependant, la location de ces espaces va tout de même entraîner quelque 128 000 $ de frais.

Lors de leur rencontre du lundi 10 avril, les conseillers municipaux ont débattu une motion qui amènerait des frais de 10 $ par véhicule pour le stationnement pendant le tournoi. Cet argent servira à couvrir les coûts de location et de navette.

Pour les amateurs de hockey toutefois, au-delà de la visibilité médiatique, des retombées touristiques, des investissements et de la petite contrariété de devoir payer 10 $ pour le stationnement, il y a la game.

Malgré leur élimination face aux Knights de London le mardi 4 avril dernier, les Spitfires auront l’occasion de faire rêver une fois de plus leurs partisans, ce qui n’est pas rien. Entre autres, il s’agira peut-être de la dernière occasion de voir évoluer Mikhail Sergatchev, repêché par le Canadien de Montréal et qui a d’ailleurs participé à l’avant-dernière rencontre disputée au Joe Louis Arena avant sa fermeture. Il s’agissait d’un quatrième départ cette année pour ce jeune homme qui, selon lui, aurait pu faire mieux cette année avec l’équipe locale, surtout au cours des séries.

Photo : l’édition 2017 se déroulera au Windsor Family Credit Union.