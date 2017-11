À quelques semaines de la saison de Noël, les préparatifs vont bon train pour le retour d’une tradition vieille d’un quart de siècle dans la région : le Grand Partage. Cette année, ce blitz de collecte de denrées non périssables et de dons en argent se tiendra du 4 au 8 décembre prochains.

Comme le souligne Valerie Hodgins du Centre communautaire Windsor-Essex-Kent (CCFWEK), c’est par le truchement des écoles que les membres de la communauté pourront acheminer leurs dons. « Encore une fois, c’est dans les écoles du territoire que nous inviterons la population à déposer les biens non périssables », dit-elle. Les élèves seront bien entendu conviés à apporter des conserves ou des produits secs (farine, céréales, etc.), des produits hygiéniques et d’autres de même nature.

Aussi, plusieurs activités sont planifiées au cours desquelles les gens pourront faire leur part. C’est notamment le cas pour le brunch de Noël des membres du CCFWEK. Cette année, la rencontre aura lieu le 3 décembre au Central Park Athletics. Deux jours plus tard, le dîner communautaire de Noël accueillera la communauté au même endroit qui avait été très apprécié par tous ceux qui ont assisté au récent Festival de la poutine. Le 6 décembre, à l’école secondaire l’Essor, le Café chantant sera une autre occasion de faire preuve d’entraide et de solidarité envers les personnes et les familles moins fortunées de la région.

Une fois la période de cueillette complétée, le CCFWEK assurera la distribution de ce qui a été amassé dans les établissements scolaires. « Nous espérons atteindre des résultats comparables à ceux de 2016 alors que 39 585 denrées non périssables avaient été recueillies et 13 305 $ avaient été amassés grâce aux activités scolaires, à d’autres collectes de fonds dans la communauté et aux contributions d’agences communautaires et d’individus très généreux », conclut Mme Hodgins.