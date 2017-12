Depuis 20 ans, la communauté francophone, à l’invitation du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) et de ses partenaires (Conseils scolaires Providence et Viamonde), se montre généreuse dans le cadre du Grand Partage. Cette année, l’opération visant à recueillir des denrées et de l’argent pour les familles défavorisées s’est avérée, encore une fois, un succès.

En effet, du 4 au 8 décembre derniers, quelque 46 481 denrées non périssables ont été récoltées dans la région. Comme le souligne Valerie Hodgins, responsable des programmes subventionnés et communautaires, « il s’agit d’une nette progression par rapport à l’an dernier alors qu’on en avait récolté autour de 39 000 ». Les écoles ont compté, encore une fois, pour beaucoup dans l’atteinte de ces résultats.

Comme par les années passées, le journal Le Rempart s’est engagé à récompenser l’école qui a recueilli le plus de denrées par élève. Cette année, l’École élémentaire catholique Sainte-Catherine mérite donc la palme avec une moyenne de 38,1 denrées par personne. Les écoles Mgr-Jean-Noël et Pavillon des Jeunes terminent respectivement au deuxième et troisième rang.

Au cours de la semaine consacrée à l’opération caritative, 2500 $ ont également été recueillis. « Malgré l’amélioration de l’économie locale depuis quelques années, les gens sont demeurés conscients que certains, parfois des voisins ou des amis, ne profitent pas encore de ce regain de prospérité dans la région. C’est pourquoi nous sommes contents de constater une nette augmentation de la quantité des denrées recueillies cette année », ajoute Mme Hodgins.

Au total, 14 organisations vont bénéficier de la campagne 2017. Depuis la fermeture de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jérôme, le CCFWEK s’occupe de la distribution des denrées mais ce sont les écoles qui déterminent vers quelles organisations elles désirent envoyer les dons recueillis. Certaines écoles (de Lamothe-Cadillac, l’Essor et E.J. Lajeunesse) ont organisé des activités spécifiques pour mousser la campagne de cueillette de dons. Les autres partenaires sont Patrimoine canadien, CBEF et le journal Le Rempart.

PHOTO: Les dons recueillis