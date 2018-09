Lors de la 29e assemblée générale annuelle de la Clinique juridique bilingue Windsor-Essex au Salon Richelieu du Collège Boréal, les membres ont constaté que les affaires de la Clinique se portent bien. La Clinique en est à sa 31e année de services à la population de Windsor-Essex.

Absente au moment de l’assemblée, la présidente Annette Trépanier avait quand même un message à livrer aux membres. Linda Rochon, vice-présidente, s’est chargée de la présentation. Plusieurs de ses remarques se rapportaient à l’évolution de la Clinique au cours des cinq dernières années ainsi qu’à la contribution importante fournie par le personnel qui s’est enrichi récemment d’un nouvel avocat, Me Justin Lévesque.

Sur le plan provincial et notamment auprès d’Aide juridique Ontario, la Clinique régionale est très bien cotée. « Aide juridique Ontario est fier de la Clinique juridique bilingue Windsor-Essex. Notre Clinique et nos projets communautaires sont innovateurs et c’est ce qui nous distingue, indique la présidente dans son rapport. Cela étant dit, la partie n’est pas gagnée et nous ne devons pas nous asseoir sur nos lauriers! Nous devons continuer à veiller aux intérêts de notre Clinique et trouver des idées innovatrices et des solutions aux défis que l’avenir nous réserve. »

La sensibilisation du nouveau gouvernement provincial figure parmi les priorités. « Nous devons tous faire notre part pour laisser savoir à nos élus que les fonds publics investis dans le domaine de l’aide juridique sont essentiels, selon elle. Le financement des Cliniques juridiques communautaires est une priorité pour notre société. »

Le directeur général Kevin Pinsonneault a également présenté son rapport en notant l’augmentation du budget en provenance d’Aide juridique Ontario. Il a souligné une certaine inquiétude face au gouvernement qui s’est donné pour mandat d’augmenter l’efficacité des divers services tout en réalisant des économies de fonds publics.

Nouveauté cette année, le Programme pour les travailleurs migrants à temps plein. Déjà une centaine de travailleurs ont reçu de l’aide de ce programme géré par Francy Munoz.

Puis, Lisa Santia (Programme intégré de services en français des cliniques juridiques du Sud-Ouest) et Francy Munoz ont parlé de l’état de leurs programmes respectifs.

Pour sa part, la trésorière de la Clinique, Astérie Ndikumana, a présenté les résultats financiers de la dernière année. La Clinique opère un budget de dépenses de 786 318 $ et disposait de revenus de 743 642 $ au 31 mars 2018. Pour Me Pinsonneault, ce manque à gagner n’est pas inquiétant et la Clinique est en bonne santé financière.

Huit personnes formeront le prochain conseil d’administration et la répartition des tâches de chacun sera déterminée prochainement.

PHOTO: L’équipe de la Clinique juridique bilingue Windsor-Essex