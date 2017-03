L’année 2017 sera marquée par les festivités commémorant le 150e anniversaire de la Confédération canadienne et le 125e anniversaire de la Ville de Windsor.

Pour la Chorale du Tricentenaire, il s’agit d’une occasion de se doter d’un répertoire adapté pour ces célébrations sous la direction intérimaire d’Agnès D’Andrea qui tient également le rôle d’accompagnatrice au piano.

« La chorale a choisi de poursuivre ses répétitions afin de créer un répertoire de chants contemporains et traditionnels canadiens qui se prêteront bien pour les festivités du 150e du Canada et aussi du 125e de la ville », souligne Micheline Duguay-Lévesque.

Le répertoire sur lequel le groupe travaille comprend 16 pièces dont une dizaine sont déjà prêtes pour le concert du 26 mars prochain qui offrira un mélange de pièces déjà interprétées par la chorale et de nouvelles chansons.

Du côté des nouveautés, l’ensemble vocal a puisé dans le répertoire canadien et dans celui de différentes provinces, précise Mme Duguay Lévesque.

« Nous avons choisi des chants qui ont été créés par des auteurs ou des compositeurs canadiens. Par exemple, il y a l’Hymne à l’espoir d’Édith Butler (N.-B.), Si les bateaux de Gilles Vigneault, Le temps d’une chanson de Claude Léveillée. Plus près de nous, nous avons choisi d’interpréter Notre place de Paul Demers, récemment décédé, ou Mon beau drapeau de Jean-Pierre Perreault/Brian St-Pierre pour représenter notre appartenance et notre identité franco-ontarienne ».

Pour le plus grand plaisir de ceux qui suivent la chorale depuis sa création, on pourra réentendre certaines de leurs interprétations traditionnelles dont J’ai du bon tabac, Partons la mer est belle et Au clair de la lune.

Daniel Richard