La bibliothèque centrale de Windsor, à laquelle neuf succursales sont rattachées et qui accueille les amateurs de lecture de tous âges et de toutes les communautés depuis 1973, a récemment été cédée à l’organisme Downtown Mission par la Ville.

Au chapitre de la fréquentation, la bibliothèque centrale accueille en moyenne 10 000 personnes par semaine. Les différentes collections, dont certaines se retrouvent dans l’une ou l’autre des succursales, sont accessibles dans 20 langues différentes pour tenir compte de la diversité culturelle de Windsor.

Pour la Ville de Windsor, le temps était venu de s’interroger sur l’adéquation entre l’édifice conçu il y a plus de 40 ans pour répondre aux exigences de l’époque dans ce domaine. Après réflexion et études, le conseil municipal a conclu que l’édifice actuel était à la fois trop grand et, pour les nouvelles orientations dans le secteur des bibliothèques publiques, complètement dépassé.

Comme le soulignait le maire au moment de l’annonce, « les bibliothèques du XXIe siècle sont avant tout des lieux où la technologie et la connectivité sont au cœur des activités. De ce fait, l’édifice actuel ne répond plus à nos besoins sans parler des besoins de l’avenir ».

La Ville a donc laissé savoir que le bâtiment était à vendre, ce qui a attiré l’attention des responsables de l’organisme Downtown Mission qui ont présenté une offre. La transaction s’est conclue pour 3,6 millions $, ce qui inclut l’édifice en tant que tel et le stationnement adjacent à l’arrière.

Pour le refuge, il s’agit d’une autre acquisition importante en quelques années. En effet, l’organisation caritative a acquis l’édifice situé en face de la bibliothèque au 850, rue Ouellette il y a environ trois ans. Depuis ce temps, des travaux importants y ont été réalisés ce qui a permis d’ouvrir une banque alimentaire et un restaurant géré par des bénéficiaires.

Pour la Ville de Windsor, il faudra trouver un endroit temporaire pour déménager les documents et équipements de la bibliothèque, le refuge désirant y emménager vers la fin de juin 2019 puisqu’il faut encore trouver un site pour la future bibliothèque et assurer sa construction. Entretemps, il est prévu que l’église située sur la rue Victoria (qui abritait la mission depuis longtemps) aura été vendue. À l’heure actuelle, le projet principal pour le bâtiment de la bibliothèque est la construction d’une trentaine, ou plus, de logements sociaux.

PHOTO : La bibliothèque centrale de Windsor