Du 7 au 9 mars, la troupe Esprit Essor de l’École secondaire catholique l’Essor présentera la comédie musicale La Belle et la Bête. Cette production a la particularité d’avoir une histoire un peu mouvementée.

« En septembre, nous avions choisi la pièce Le Temps des cathédrales pour cette année, indique la metteure en scène Michelle Bézaire. Cependant, il ne semblait pas y avoir un engouement pour ce choix et de plus, nous ne parvenions pas à trouver des voix masculines pouvant soutenir les rôles. Après discussion, nous avons choisi La Belle et la Bête ».

Le changement de pièce a inévitablement entraîné des retards dans la production et les répétitions. Normalement, les répétitions, la construction des décors et toutes les opérations débutent en octobre. Or, cette année, il a fallu attendre novembre.

Par chance, l’équipe a pu compter sur la collaboration d’une troupe locale qui a récemment présenté la pièce en anglais. « Ils nous ont prêté leurs décors et même leurs costumes, ce qui nous a aidés beaucoup », poursuit Mme Bézaire.

Les participants à la pièce se retrouvent les mardi et jeudi après-midi et parfois continuent le travail après les heures de classe. D’ici la première, il y aura également des sessions de travail le samedi.

Au total, une quarantaine de personnes sont engagées dans cette belle aventure. Outre les comédiens il y a la régie technique, l’ensemble musical dirigé par Gabrielle Papineau, deux élèves de chacune des écoles nourricières de l’Essor et des membres de la Chorale du Tricentenaire.

La Belle et la Bête sera présentée au public les 8 et 9 mars prochains à l’auditorium de l’Essor.