Le 15 février dernier, la Première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne, a rencontré des jeunes et des membres de la classe moyenne dans le cadre d’une tournée de réunions publiques appelées Town Hall Meetings. L’événement s’est tenu devant une salle comble, au St. Clair College Centre for the Arts.

Ken Lewenza tenait le rôle de modérateur des échanges au cours de la soirée et a admis, d’entrée de jeu, que ce type de rencontre était une première pour lui dans un autre contexte que celui des assemblées syndicales. Pour la Première ministre, il était évident que les participants n’étaient pas là pour écouter un discours et d’ailleurs, dès son entrée dans la salle, elle a lancé la discussion sans introduction.

Les personnes qui désiraient s’adresser à elle lui ont présenté des questions sur une variété de sujets tels le Partenariat Trans Pacifique, la couleur de l’eau de puits dans le secteur Chatham-Kent (Water Wells First), le véganisme, la santé, l’accompagnement des personnes transgenres et, en fin de rencontre, le problème d’absence de services en santé mentale dans la région.

Les échanges se sont déroulés sur un mode poli mais ferme et le modérateur n’est intervenu qu’à quelques reprises quand la conversation menaçait de tourner en rond. Pour Mme Wynne, cette soirée aurait pu être beaucoup plus laborieuse puisqu’elle se trouve en plein territoire néo-démocrate et que, depuis longtemps, on peut entendre et lire les opinions très critiques envers le gouvernement Libéral des gens de la région dans les médias.

À son crédit, Mme Wynne s’est présentée simplement comme la Première ministre de la province, laissant de côté toute référence à l’étiquette libérale. Même sa tenue était neutre (ivoire et noir) alors que souvent, elle porte un veston ou une robe rouge. Également, il faut noter sa maîtrise des dossiers sur les questions qui lui ont été acheminées. Cependant, elle n’a pris aucun engagement sur les sujets évoqués.

La tournée provinciale tout comme la journée passée à Windsor ne sont pas, à proprement parler, des activités électorales. Cependant, il est permis de croire que les informations recueillies (noms et courriels des participants, sujets de préoccupation, etc.) ne resteront pas sur une tablette et serviront à peaufiner les discours suivant les clientèles visées au cours de la campagne qui s’amorcera bientôt.

La rencontre s’est déroulée en présence de quelque 150 personnes, dont la députée provinciale du Nouveau Parti démocratique pour la circonscription de Windsor Ouest, Lisa Gretzky, et le maire de Lakeshore, Tom Bain.

PHOTO: En plein territoire néo-démocrate, Mme Wynne a eu à répondre à plusieurs questions dont certaines sur des sujets très émotifs.