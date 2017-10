Justine Tremblay, monitrice de langue à l’École élémentaire catholique Saint-Paul, est arrivée dans la région quelques jours avant le début de l’année scolaire.

Née à Lévis où elle a grandi, elle était résidente de Québec au moment de venir s’installer dans la région pour neuf mois. Sa formation collégiale a d’abord été en Graphisme au CÉGEP de Sainte-Foy et en Langues à celui de Montmagny. Au campus de Lévis de l’Université du Québec à Rimouski, elle a obtenu son diplôme en enseignement à l’élémentaire.

« Quand j’étais jeune, j’aimais l’école, mais ce n’était pas la première carrière que j’avais en tête, raconte-t-elle. Quand j’ai étudié en graphisme, le côté créatif m’intéressait, mais il manquait le côté humain. Je me suis demandé ce que j’aimais faire en général et je me suis rendu compte que je suis une touche-à-tout. J’aime vraiment faire plein de choses puis, en enseignement, on enseigne et on fait un peu de tout. Ça rejoint mes intérêts et la personne que je suis. »

Elle décide de s’inscrire au programme Odyssée, qui couvre l’ensemble du pays et est retenue pour une entrevue. Dans ses documents d’inscription, elle indique qu’elle préférerait travailler en Colombie-Britannique ou en Alberta.

« J’étais déjà venue en Ontario et je voulais découvrir autre chose, ajoute-t-elle. Cependant, en entrevue, j’ai beaucoup trop parlé de l’Ontario. Au Québec, durant notre formation, on se fait beaucoup parler de l’Ontario avec les pratiques qui ont cours ici. Puis, j’ai fini par parler en long et en large de l’Ontario pour répondre à la question « pourquoi veux-tu aller en Alberta? ».

À la mi-juin, Justine Tremblay apprend que sa destination sera l’Ontario et, plus particulièrement l’école Saint-Paul à Pointe-aux Roches. Elle fait une recherche Google qui lui permet de découvrir que l’école est entourée de champs.

« J’ai vu que Pointe-aux-Roches comptait 600 habitants. En fouillant davantage, j’ai constaté que c’était à proximité de Windsor, ville où j’étais déjà allée. De toute façon, je savais à l’avance que l’expérience s’avérerait enrichissante. »

Ses premières impressions de l’école et du personnel sont positives. « C’est une petite équipe qui en a dedans et pas à peu près. Les membres du personnel font tellement de choses. Ils ont tellement à donner. Ce sont des enseignants inspirants.

« De plus, cela venait confirmer ce que l’on voyait en formation. Au Québec, on étudiait ce qui se passe ici et, en arrivant, j’ai découvert que c’était appliqué dans les classes. Ça m’a montré comment je pouvais mettre en pratique tout ce que j’avais vu en théorie. »

«Globalement, c’est une équipe de coeur, une équipe accueillante qui se donne vraiment pour les élèves », conclut la monitrice de langue. La participation des parents à la vie active de l’école l’a également impressionnée depuis son arrivée.

Justine Tremblay est également partie à la découverte de la région et elle semble apprécier grandement ce qu’elle a vu jusqu’à maintenant. Elle a visité le parc de la Pointe-Pelée et a particulièrement aimé la randonnée en forêt qui lui a rappelé les boisés que l’on retrouve au Québec. « Une forêt de couleurs », comme elle le souligne en souriant.

Elle s’est aussi rendue au Lieu historique du Fort-Malden et a participé à Open Street Windsor. « Chaque fin de semaine, j’ai des activités prévues pour découvrir le coin », précise la nouvelle venue.

L’entrevue se termine avec l’arrivée de l’équipe des élèves brigadiers qui vont aller remettre des petits cadeaux aux conducteurs d’autobus dont c’était la semaine thématique au moment de la rencontre.

Photo : Justine Tremblay, monitrice de langues.