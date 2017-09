Pour l’année académique 2017-2018, les installations du Collège Boréal Windsor sur Forest Glade devraient accueillir environ 70 étudiants, selon le chef régional Frédéric Boulanger.

Il faut dire qu’au cours de la dernière année, l’établissement d’enseignement postsecondaire en français dans la région n’a pas ménagé ses efferts pour augmenter sensiblement sa visibilité tant auprès des populations adultes ou immigrantes que dans les écoles secondaires sur son territoire.

De nouveaux programmes ont été ajoutés à liste déjà existante dont celui relatif aux techniques policières et celui dans le domaine de la santé. De plus, depuis le printemps dernier un vaste chantier de mise à niveau des installations rendues désuètes est en opération, suite à l’obtention d’une subvention l’an dernier.

Le nombre de locaux de classe a sensiblement augmenté, l’ancienne salle La Canadienne a vu sa vocation changer et on y a aménagé des locaux de classe aussi bien que des espaces de travail. Au-sous-sol, l’ancienne salle communautaire est en passe de devenir un gymnase bien équipé et les locaux qui servaient pour les vestiaires et les douches de la piscine et des terrains de squash ont été entièrement remodelés.

Même le hall d’entrée a eu droit à une cure de Jouvence. Malheureusement, en saison de retards administratifs notamment pour l’obtention des permis nécessaires pour effectuer les travaux, tout le chantier a pris du retard. L’ensemble des nouveaux aménagements devrait être prêts à la fin du mois.

Cependant, le mardi 5 septembre, dans le cadre de la journée d’orientation, les étudiants semblaient heureux de se trouver sur place, confirmer leur horaire, recevoir leurs manuels et socialiser. L’atmosphère était détendue et joyeuse comme c’était le cas dans la file d’attente devant la roulotte où l’on préparait le repas du midi.

Photo : de joyeuses retrouvailles pour les étudiants de 2e année.