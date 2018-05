À une époque où l’on pourrait croire que tout le monde est esclave de son écran de téléphone, de tablette ou de son téléviseur, il existe un nouvel engouement pour une activité qui a bercé et fasciné bien des générations : les jeux de société.

Il existe ailleurs en Ontario et au pays des salles où les afficionados de cette activité se réunissent pour apprendre de nouveaux jeux dont les objectifs et les règles varient à l’infini ou encore pour s’adonner avec d’autres qui partagent cette passion.

Dans le cadre de sa campagne de recrutement pour le programme Bonjour Welcome, l’Association canadienne-française de l’Ontario a déniché un tel repaire à Windsor, sur la rue Ottawa. Il s’agit d’un restaurant – Wizards of Walkerville – où on peut choisir une boîte de jeux sur les rayons pour jouer une partie tout en mangeant.

L’organisme de concertation a donc décidé d’organiser, avec la complicité des gens du restaurant, une soirée intitulée La Folie des jeux. L’événement s’est tenu le 24 avril dernier et, pour une première, a attiré une quarantaine de personnes dont la moitié était des adultes et les autres des membres de la troupe scoute francophone de la paroisse Saint-Jérôme.

« Comme cela se déroulait un mardi soir, c’était une occasion en or pour le restaurant de faire fructifier une soirée généralement plus tranquille. On nous a donc réservé la place », raconte Maéva Darnal, coordinatrice du projet Bonjour Welcome.

Les personnes intéressées devaient s’inscrire à l’avance, l’endroit pouvant accueillir une cinquantaine de personnes. « Comme l’objectif est de permettre aux amateurs de découvrir de nouveaux jeux, une partie de la soirée y a été consacrée. Un animateur francophone expliquait les règles de fonctionnement de ces jeux. Par la suite, les participants ont pu sélectionner un jeu de leur choix ou simplement continuer avec le nouveau jeu ».

Selon Mme Darnal, tous ont profité d’une bonne soirée de divertissement et, du côté de l’ACFO, on était satisfait de la participation populaire à cette nouvelle activité.

« On aimerait bien répéter cette activité ou en créer de nouvelles qui permettent aux gens de différentes générations de se retrouver dans un contexte agréable », conclut-elle.

PHOTO : Le concept est simple : on choisit un jeu, on sélectionne de quoi manger et c’est parti.