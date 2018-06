Toronto, le 30 mai 2018 — C’est dans le cadre du 20e congrès annuel de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques, qui se déroulait à Sudbury du 24 au 26 mai derniers, que monsieur Joseph Bisnaire, conseiller scolaire au CSC Providence, s’est mérité le prix d’Excellence en éducation catholique de l’AFOCSC.

Le prix d’Excellence se veut une reconnaissance à un conseiller(ère) scolaire qui s’est démarqué(e) tout au long de sa carrière et qui a travaillé d’arrache-pied pour promouvoir l’éducation catholique de langue française en Ontario.

«Qui n’aime pas recevoir un prix, mais lorsqu’il s’agit d’un prix aussi prestigieux que celui de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC), le prix d’Excellence en éducation catholique est doublement prestigieux. Je me considère privilégié de recevoir ce prix de la part de mes collègues et de mon association. J’en suis très reconnaissant et très fier. Je les remercie du fond du cœur», déclare monsieur Bisnaire.

Joseph Bisnaire est conseiller scolaire depuis plus de vingt ans et a siégé au CA de l’AFOCSC pendant dix-neuf ans où sa contribution s’est avérée exceptionnelle et fructueuse.

De plus, monsieur Bisnaire ne s’est pas seulement limité aux dossiers scolaires, mais il s’est aussi impliqué énormément du côté national ainsi que dans sa communauté.

L’AFOCSC est très fière d’avoir décerné ce prix à monsieur Bisnaire, qui tout au long de sa carrière, fut un grand défenseur et protecteur de l’éducation catholique de langue française.

SOURCE: AFOCSC

PHOTO: Joseph Bisnaire