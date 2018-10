L’été 2018 passera à l’histoire en raison des températures élevées soutenues, du haut degré d’humidité et du peu de pluie. Toutes ces conditions auraient pu nuire à l’ensemble des parcs et aménagements fleuris de la ville mais, grâce au travail des employés du Service des parcs, c’est le contraire qui s’est produit. Il reste encore quelques jours pour profiter de la beauté des plates-bandes.

Les aménagements situés dans les parcs linéaires en bordure de la rivière sont les premiers à visiter. Qu’il s’agisse du parc Dieppe ou des parcs Rhéaume et Coventry Gardens, tout est encore en fleurs et il fait toujours bon y déambuler ou encore s’y arrêter pour lire ou regarder l’activité qui s’y déroule.

Le parc Jackson a connu une hausse de popularité au cours de la période des Fêtes en raison de son illumination. Toutefois, il s’agit de l’un des sites majeurs de la ville de Windsor pour profiter d’une oasis de calme et de beauté, et c’est l’un des parcs où le stationnement est gratuit.

Il y a également le parc Odette qui, s’il profite de certains aménagements paysagers intéressants, est surtout reconnu pour l’ensemble de sa collection d’art public. Compte tenu de la qualité et de la diversité des œuvres exposées, les 4,5 km du parcours ne constituent pas un si grand défi.

Tous ces parcs ont été construits au fil des décennies et, à cette époque de l’année, ils se présentent dans leur plus bel apparat. C’est donc le temps d’en profiter et la température plus fraîche contribue au confort de la promenade.

Suite à des consultations, la Ville pourrait avoir des projets d’installer des aires de repos et de restauration dans ce grand parc linéaire. Cela contribuera certainement à bonifier l’expérience mais, pour l’instant, le détour en vaut la peine.

PHOTO: Coventry Gardens, un haut lieu de l’art floral à Windsor