Grande gagnante du con-cours IDÉLLO, l’École secondaire catholique E.J. Lajeunesse de Windsor sera le premier établissement scolaire de l’Ontario à bénéficier de l’aménagement d’un espace d’apprentissage collaboratif et numérique d’une valeur de 10 000 $ grâce au Groupe Média TFO. Une transformation sur mesure qui sera dévoilée en mars 2017.

« Nous sommes très enthousiastes de débuter cette collaboration d’un nouveau genre avec Groupe Média TFO, en entreprenant la conception d’un nouvel espace d’apprentissage collaboratif qui fera participer les enseignants et les apprenants, mentionne Thomas Couvillion, directeur de l’école. Non seulement nous allons pouvoir découvrir et compter sur des ressources numériques de grande qualité, mais nous allons également pouvoir proposer des activités ludo-éducatives innovantes et différentes qui contribueront positivement à l’engagement nos élèves. »

Pour sa part, Julie Caron, directrice principale Apprentissage numérique pour TFO, soutient que « l’apprentissage est une occasion d’innover et le numérique est un levier privilégié d’agrandissement de l’espace francophone. Avec le concours IDÉLLO, nous sommes fiers de contribuer à la transformation de l’éducation en offrant à l’école E.J. Lajeunesse et à ses élèves un espace d’apprentissage stimulant qui répond aux besoins des apprenants à l’ère numérique. »

Chef de file au Canada en matière de production et d’agrégation de contenus éducatifs en français, Groupe Média TFO renouvelle l’expérience d’apprentissage numérique avec IDÉLLO, un univers interactif et riche de plus de 8500 ressources ludo-pédagogiques : près de 400 applications, des guides, plus de 6500 vidéos, 300 séries vidéos, 100 dossiers thématiques, 60 jeux et 840 outils pédagogiques. Un environnement numérique évolutif et dynamique que le concours IDÉLLO va permettre de matérialiser en passant du virtuel au réel.

Du mobilier, cinq tablettes numériques, des abonnements aux éditions Bayard et un abonnement premium à la plateforme IDÉLLO seront offerts à l’école E.J. Lajeunesse et ses enseignants.

Stimulant, interactif et collaboratif, le nouvel espace d’apprentissage de l’école sera créé par un collectif de designers et d’artistes franco-ontariens, en collaboration avec les élèves et le personnel enseignant. Une initiative unique en son genre qui va métamorphoser l’école E.J. Lajeunesse en faisant appel à la débrouillardise des élèves, à leur ingéniosité et à leur fibre écologique, le tout dans un contexte d’apprentissage numérique.

Le concours IDÉLLO est la première étape d’une série d’initiatives éducatives qui seront déployées à travers le Canada. Il a été ouvert à toutes les écoles élémentaires et secondaires de l’Ontario et du Québec (enseignants, élèves, mais aussi parents). Il a permis de tirer au sort deux écoles gagnantes parmi près de 2500 participants. Il est possible de suivre la transformation de l’École secondaire catholique E.J. Lajeunesse sur Facebook et Twitter.