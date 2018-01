Depuis le 1er janvier dernier, le cabinet comptable et de consultation Hyatt-Lassaline LLP opère sous le nom Grant-Thornton suite à une entente survenue entre les deux parties en 2017. Ce changement a été rendu possible, notamment grâce aux valeurs partagées par les deux entreprises et en raison du dynamisme économique affiché par la région depuis quatre ou cinq ans.

« Nous avons choisi de nous implanter dans le sud-ouest de l’Ontario, à proximité de la frontière des États-Unis, parce que l’on peut noter qu’après avoir subi des coups durs, la région s’est rapidement remise en marche, a souligné Jim Copeland, chef des opérations et partenaire aux opérations régionales du centre du Canada chez Grant-Thornton. L’économie se porte bien et, il n’y a pas si longtemps, Windsor était identifiée comme un des meilleurs endroits où investir au pays. Il faut également mentionner, dans les raisons de notre choix, le niveau de qualité de la firme Hyatt-Lassaline avec qui nous partageons des valeurs similaires. »

Les discussions qui ont mené au partenariat entre les deux entités ont été menées au cours de l’été 2017 rapporte M. Copeland. « Pour Grant-Thornton, accueillir de nouveaux partenaires est toujours une décision importante et la qualité du travail et le sens éthique observés chez Hyatt-Lassaline ont facilité les choses. »

Fondée en 1997, la firme de Windsor s’est rapidement imposée comme un chef de file dans le secteur du conseil en assurances, en fiscalité et en affaires. Compte tenu de l’économie régionale, elle s’est spécialisée notamment dans les secteurs de l’agriculture, de la fabrication et les organismes sans but lucratif.

Pour l’équipe locale, le changement de nom n’apportera pas d’importantes modifications puisque les 30 membres de l’équipe – dont les partenaires Donald Lassaline, Jeff Ostrow et Sandy Anderson – continueront de travailler de leur bureaux actuels.

Pour la clientèle francophone, l’accès à des services en français demeurera le même et pourra également s’accroître suivant les besoins. Comme l’a indiqué Kevin Ladner, associé directeur et chef de la direction chez Grant-Thornton LLP lors de l’annonce faite le 4 janvier dernier, « notre cabinet veut s’engager à long terme à Windsor-Essex et nous sommes impatients d’ajouter de la valeur à la région pour de nombreuses années à venir ».

Avec la création de ce partenariat, Grant-Thornton compte maintenant 16 bureaux en Ontario, dont plusieurs dans des régions comparables à celle de Windsor.