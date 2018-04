Le jeudi 5 avril dernier, Charles Desmarais, bien connu pour son engagement communautaire et surtout pour son travail dans le secteur agricole, a été intronisé au Temple de la renommée en agriculture du comté d’Essex (Essex County Agricultural Hall of Fame) lors d’une rencontre tenue au Harrow Agricultural Hall et à laquelle plus de 120 personnes étaient présentes.

C’est le maire de Lakeshore, Thomas Bain, qui a lu la biographie de M. Desmarais. À cette occasion, il a fait un retour sur l’ensemble de l’engagement de celui qui s’occupe maintenant à temps plein de la ferme familiale.

Il a derrière lui une longue carrière au sein de plusieurs organisations dont la mission est d’améliorer les pratiques agricoles, et son travail a été reconnu à différentes occasions. En 2014 par exemple, il a reçu le « Essex Conservation Farm Award », notamment pour le travail effectué pendant une dizaine d’années à la ferme familiale afin de rendre ses cultures plus écologiques.

Son engagement en agriculture remonte à son enfance alors qu’il était membre du Club 4H dans le secteur de Tilbury. La carrière du nouveau membre du Temple de la renommée en agriculture du comté d’Essex peut être divisée en deux parties. Tout d’abord, il a consacré 32 ans à la Coopérative de Pointe-aux-Roches à titre de directeur général. Ses attributions couvraient un large éventail de services allant de l’approvisionnement des fermiers en semences et fertilisants, entre autres, jusqu’aux différents services dont pouvaient avoir besoin les membres et agriculteurs de la région.

Il s’est également investi à l’échelon provincial notamment au sein du « Ontario Fertilizer Institute » (années 1980) ou encore, à titre de membre puis de président de la « Ontario Grain and Feed Dealers Association » au début de la décennie suivante. Ce ne sont là que deux des nombreux organismes liés au monde agricole avec lesquels il a collaboré au fil des ans.

Il a utilisé sa position de leader pour réformer les entreprises agricoles coopératives dans le comté d’Essex entre 1988 et 1994. Ainsi, il a piloté le projet visant à regrouper les succursales locales de « United Co-operatives of Ontario » et de « Harrow Farmers Co-op » au sein d’un organisme de gestion doté d’un conseil d’administration unique et le tout géré depuis Pointe-aux-Roches. En 2006, cette initiative permettra la fusion de la Coopérative de Pointe-aux-Roches à Orford Farmers. La Coopérative Agris est le résultat de cette fusion.

Au-delà de son engagement professionnel, Charles Desmarais a servi la paroisse Annonciation de Pointe-aux-Roches dans différents rôles. Il a également siégé au conseil d’administration de la Caisse populaire de Pointe-aux-Roches/Tecumseh dont il était l’un des administrateurs au moment de la création de la Caisse populaire Sud-Ouest de l’Ontario. Depuis 12 ans, M. Desmarais se concentre au développement de la ferme familiale à laquelle il a toujours été profondément attaché. En terminant sa présentation, M. Bain n’a pu s’empêcher de dire : « Et dire que je pensais que j’étais très occupé ».

Dans son mot de remerciement, M. Desmarais est revenu sur les leçons que lui a apportées son éducation sur la ferme. Persévérance, souci du travail bien fait, une certaine vision des actions à poser pour concrétiser une vision et solidarité dans la famille n’en sont que quelques-unes.

Tous ces apprentissages lui ont servi non seulement dans le cadre de ses engagements dans la communauté agricole, mais aussi dans la communauté en général. Quelques minutes avant le début de la cérémonie, M. Desmarais était honoré de joindre le groupe de plus de 120 personnes intronisées depuis 26 ans au Temple de la renommée non sans noter, avec un grand sourire, qu’il se pensait peut-être trop jeune pour y accéder.

PHOTO: Thomas Bain (à gauche) présente à Charles Desmarais le portrait qui figurera au Temple de la renommée en agriculture du comté d’Essex.