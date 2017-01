En décembre dernier, Gérard Malo a appris qu’il était sur la courte liste de six Franco-Ontariens qui recevront la médaille de l’Ordre de la Pléiade plus tard cette année. Auparavant, il avait été contacté par le député Taras Natishak qui voulait savoir s’il était d’accord que sa candidature soit déposée.

« J’ai été surpris et je lui ai demandé pourquoi. Il m’a dit que c’était concernant ma carrière de journaliste et de mon engagement dans la francophonie. Je lui ai alors répondu qu’à ce titre, je ne faisais que mon travail », précise M. Malo.

Éventuellement, la proposition a été déposée et M. Malo était presque certain que cela s’arrêterait là, d’où sa surprise au moment où il a été avisé que son nom serait désormais associé à l’Ordre de la Pléiade. « Je suis à la fois surpris et honoré et j’accepte cela avec une grande humilité », avoue-t-il.

Originaire du Québec, Gérard Malo a travaillé pendant 37 ans dans les médias dont 33 ans à la radio et à la télévision dans différentes communautés francophones au pays : Gatineau, Saguenay-Lac-St-Jean, Montréal, Colombie-Britannique, Acadie et en Ontario, où il a terminé sa carrière en 2012. Syndicaliste convaincu, de 2006 à 2012 il est vice-président national des affaires francophones à la Guilde canadienne des médias.

Si à titre de journaliste dans la communauté francophone, il a toujours gardé une certaine distance professionnelle, par contre, une fois à la retraite il entreprend « son véritable engagement communautaire ». En 2014, il est élu membre du conseil d’administration (CA) de l’Association canadienne-française de l’Ontario Windsor-Essex Chatham Kent, quelques mois plus tard, il accepte la présence par intérim avant d’accepter un mandat de deux ans en 2015.

Au cours de son passage à l’ACFO, il entreprend un travail de rapprochement avec les différentes communautés culturelles francophones de la région en plus de s’investir dans le projet de Monument de la francophonie dont il est d’ailleurs toujours le coprésident.

En 2016, il quitte ce poste pour enseigner le journalisme. Entre-temps, il est élu représentant du Sud-Ouest au CA de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario.

Gérard Malo vient donc s’ajouter à quatre autres membres de la communauté devenus membres de l’Ordre depuis quelques années : Maryse Baillargé, Paul Chauvin, Nicole Larocque et Didier Marotte.

Daniel Richard