La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) a annoncé le 12 septembre dernier le lancement de son nouveau programme de formation sur la santé mentale destiné particulièrement aux policiers, en vertu d’un nouvel accord avec la Police provinciale de l’Ontario (OPP).

Premiers soins en santé mentale (PSSM) est une formation destinée à ceux et celles qui viennent en aide aux personnes qui sont en train de développer un problème de santé mentale ou qui traversent une crise de santé mentale. La nouvelle adaptation du cours, désignée sous le nom PSSM Police, a été élaborée en partenariat avec les services de police et des experts en santé mentale de partout au Canada et répond aux appels pour une mise à la disposition de la police de plus de ressources pour promouvoir la santé mentale.

« Nous sommes très heureux, en tant que conseillers de confiance sur les questions de santé mentale et de bien-être, de poursuivre notre travail avec la Police provinciale de l’Ontario », a affirmé Louise Bradley, présidente et directrice générale de la CSMC. « L’élaboration d’outils pratiques comme celui-ci est possible grâce au soutien du gouvernement du Canada et nous sommes fiers de jouer notre partition pour mieux outiller la police à servir nos communautés. »

« L’OPP a fait de la santé mentale une priorité pour son personnel et ses communautés. Elle continue à faire des recherches et à mettre en œuvre des programmes capables d’aider ses agents, que ce soit pour améliorer leur propre santé mentale et leur bien-être ou pour travailler avec des membres de la communauté qui traversent une crise de santé mentale. Nous nous réjouissons de la chance que nous avons de travailler avec des experts de la santé mentale, comme la CSMC, pour continuer à améliorer les connaissances et la sensibilisation de nos membres » a affirmé le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, J.V.N. (Vince) Hawkes.

Plus de 6000 membres du personnel de la Police provinciale de l’Ontario seront formés en PSSM Police au cours des 2 à 3 prochaines années sur la base d’un modèle de formation des formateurs. La CSMC formera les premiers instructeurs de la Police provinciale de l’Ontario plus tard ce mois.

« Nos services de police reconnaissent de plus en plus les avantages d’avoir de meilleurs outils de promotion de la santé mentale tant pour leur propre personnel que pour leurs communautés, a poursuivi Mme Bradley. Le cours PSSM Police démontre une fois encore comment la CSMC œuvre conjointement avec les partenaires communautaires pour améliorer la santé mentale des Canadiens. »

Les PSSM sont offerts sous forme de cours en salle sur deux jours consécutifs. Les PSSM Police sont offerts sous forme de cours mixte, soit un jour de cours en ligne et un jour de cours en salle, et ce, compte tenu de la nature du travail de la police et des exigences qui y sont associées. Depuis 2007, la CSMC a formé plus de 300 000 Canadiens sur le cours en PSSM.

Environ 25 instructeurs de la Police provinciale de l’Ontario seront formés cet automne et environ 50 instructeurs au total seront formés sur une période de 2 ans.

Source : Commission de la santé mentale du Canada