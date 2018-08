L’association des communautés africaines de Windsor-Essex avait lancé une invitation à l’ensemble des divers groupes multiculturels pour participer à un pique-nique estival le 28 juillet au parc Lanspeary sur la rue Ottawa. À l’activité familiale du pique-nique s’ajoutait un tournoi de soccer qui, au final, aura permis à 18 équipes de participer à la compétition. Parmi celles-ci, on retrouvait des équipes du Collège Boréal et de Place du Partage. Après des semaines de temps chaud et très humide, les organisateurs et les participants ont pu profiter d’une température plus clémente pour cette activité couronnée de succès.