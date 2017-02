Dans le cadre de leur traversée pancanadienne qui a commencé le 23 janvier dernier, Marie-Josée Lalande et Alex Normand étaient de passage à l’École secondaire catholique l’Essor les 16 et 17 février derniers afin d’y donner deux journées d’ateliers.

Le concept de cette tournée financée par le Fonds des médias du Canada est de partir à la recherche de la prochaine génération de YouTubeurs franco-

canadiens en milieu minoritaire. À la fin de la tournée, le 21 mars 2017, environ 140 élèves répartis dans 14 écoles à la grandeur du pays participeront à un concours. « Cela ressemblera un peu au format des séries de fin de saison au hockey professionnel », explique Marie-Josée Lalande.

Les deux jours en atelier portaient sur des thématiques précises. « On passe deux jours de formation avec les jeunes. Jour un, c’est vraiment plus technique. Il est question de scénarisation, de caméra, d’organisation, de montage, de son, d’éclairage et des bonnes pratiques YouTube (comment choisir un bon titre, les bonnes descriptions et les bons mots-clics », précise Alex Normand qui, avant de se lancer en affaires avec sa collègue en créant un canal YouTube travaillait comme animateur à TFO.

Au cours de la première journée, les participant à l’atelier se familiarisent aussi avec la caméra et doivent trouver un sujet sur lequel ils travaillent au cours de l’après-midi.

« La deuxième journée est surtout consacrée aux activités de production. Le matin, ils partent avec leur équipement et le sujet qu’ils ont élaboré la veille. Ils font le tournage en avant-midi et le montage en après-midi pour que, lorsque la cloche sonne à la fin de la journée, ils puissent nous remettre un produit final », poursuit Mme Lalande.

Dans l’univers des YouTubeurs, il n’y a pas de véritable division du travail et chaque membre de l’équipe peut porter plusieurs chapeaux.

« La formation est faite pour qu’ils puissent travailler autant devant que derrière la caméra », ajoute-t-elle. Le Groupe Média TFO, qui travaille avec beaucoup de YouTubeurs, a eu l’idée de cette initiative qui a été confiée à sa franchise jeunesse, Flip TFO.

« TFO travaille avec beaucoup de YouTubeurs mais la plupart d’entre eux sont Québécois. TFO voulait donc dénicher du talent franco-canadien en milieu minoritaire. Ils se sont dit, partons à la recherche de ce talent-là et donnons les outils nécessaires aux élèves », explique son collègue.

Les responsables de la tournée ont été surpris de constater qu’environ 80 % des élèves rencontrés n’avaient jamais fait de production sur YouTube.

Selon les animateurs, les jeunes découvrent qu’il ne suffit pas d’avoir une caméra. Il y a tout un processus de création et de préparation préalable qui doit être suivi. Partis le 23 janvier pour cette tournée pancanadienne, les deux partenaires avaient déjà visité la Colombie-Britannique, l’Alberta et la Saskatchewan avant d’arriver en Ontario où ils ont donné des ateliers à Thunder Bay puis dans le Sud-Ouest ontarien. Une fois leur passage en Ontario complété, ils se rendront à l’Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick.

Au total, à la fin de cette tournée, plus de 70 capsules d’environ deux minutes auront été produites. Chacune d’elles sera diffusée sur la chaîne YouTube FLIPTUBEUR le temps de la tournée. Seize équipes seront sélectionnées par un jury de professionnels et le public et seront révélées le

10 avril 2017. Ces équipes devront alors produire une nouvelle capsule qui sera diffusée le 25 mai. Le public devra alors voter pour la meilleure vidéo. L’équipe gagnante remportera un prix de 3000 $, y compris un ordinateur portable, une caméra, des outils d’éclairage et de prise de son en plus d’un logiciel de montage.

Daniel Richard