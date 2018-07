Selon Statistique Canada, à l’arrivée de la puberté, une jeune fille sur deux abandonne la pratique d’activités sportives. Pire encore, lorsqu’elles sont âgées entre 12 et 17 ans et jusqu’à la fin de leurs études secondaires, 9 filles sur 10 ne répondent pas aux normes canadiennes en matière d’activité physique. C’est pourquoi le programme Fillactive a été développé et, cette année, un groupe de 30 jeunes filles de l’École secondaire catholique E.J. Lajeunesse a suivi le programme.

« Le programme Fillactive est vraiment pour les filles de la 7e à la 12e année, mentionne Mélanie Sylvestre Nabben, enseignante en éducation physique. Il s’agit de promouvoir l’activité physique, la vie saine pour qu’elles n’abandonnent pas l’activité physique après le secondaire. C’est axé sur la motivation. Courir, marcher avec vos amis pour le plaisir. » Il s’agit d’un programme d’entraînement de huit semaines.

« Le but ultime, c’est une course de 5 km à Toronto avec 3500 filles de partout à travers l’Ontario », explique l’entraîneuse sportive. En 2017-2018, c’était la troisième année académique au cours de laquelle le programme était offert à E.J. Lajeunesse et 30 adolescentes ont participé à la course. « Il ne s’agit pas d’une compétition, souligne Mme Sylvestre Nabben. Toutes les filles remportent une médaille. Ce n’est pas chronométré. Il s’agit de promouvoir la vie active et tout le monde gagne. »

À cet âge, une adolescente doit pouvoir trouver des moyens de développer son estime de soi et le programme Fillactive va dans ce sens. « Le cours d’éducation physique que je donne n’est pas destiné à des filles sportives ou athlétiques. On y fait du yoga, de la mise en forme, de la danse ou du pickerball, donc des sports qui ne sont pas compétitifs. Par exemple, les filles en Arts dramatique ne sont pas vraiment attirées par le sport mais, après Fillactive, la motivation, l’estime de soi et la confiance en soi sont élevées. Il arrive même que certaines viennent me demander la permission de faire une session d’entraînement sur l’heure du midi. » Pour Mme Sylvestre Nabben si, au terme du programme, trois ou quatre jeunes filles continuent à être actives en dehors des murs du gymnase, l’objectif aura été atteint.

Nouveauté cette année, le programme Jumpstart s’est jumelé avec Fillactive. Cette organisation a fait un don qui s’est traduit par la remise aux participantes d’une paire d’espadrilles et d’un soutien-gorge sportif, un cadeau d’une valeur d’environ 200 $. C’est la veille des examens de fin d’année que les filles ont pris possession de leurs récompenses. Au final, le simple fait d’être parvenues jusqu’au bout du programme de huit semaines, d’avoir participé à la course et d’avoir découvert des capacités qu’elles ignoraient représente la vraie récompense.

PHOTO: En compagnie de Shelley Ryan et Mélanie Sylvestre Nabben, les participantes à Fillactive ont étrenné leurs espadrilles neuves.