Il existe plusieurs raisons qui incitent des adultes, de tous âges, à retourner au travail. Réorientation de carrière, perfectionnement et finalisation d’une formation antérieure comptent souvent parmi les motifs évoqués. Cependant, retourner à l’école signifie parfois tout simplement aller décrocher un diplôme d’études secondaires qui permettra de poursuivre des études collégiales ou universitaires ou de faire son entrée sur le marché du travail.

Le 28 juin dernier, au Centre de formation des adultes (CFA), sept finissants sur un total de huit sont allés chercher le fruit d’un travail assidu, parfois ardu, et qui s’est échelonné sur plusieurs mois. En cours de cheminement, ils sont passés du statut d’étudiants individuels à quelque chose « comme une petite famille », soulignait Nicole D’hondt dans son message inspirant lors de la cérémonie. Une petite famille qui s’est agrandie en cours de route, puisqu’en décembre dernier une étudiante a donné naissance à son bébé et était de retour en classe en janvier.

Dans la salle, silencieuse et emplie à capacité, parents et amis arboraient de larges sourires de fierté pour la réussite des finissants. C’est Jean-Paul Gagnier du Csc Providence qui a transmis les observations et les vœux du Conseil aux étudiants en leur rappelant que le chemin parcouru les avait préparés pour choisir et prendre la voie qu’ils désirent pour les prochaines années.

Pour sa part, Mme D’hondt a rappelé la richesse du voyage que chacun d’eux a fait au fil des mois. Elle a évoqué les conversations avec chacun des finissants, des entretiens qui ont tissé des liens et qui ont permis à tout le monde d’en apprendre beaucoup.

Si le CFA représente beaucoup plus que ses installations au centre-ville de Windsor, puisqu’il couvre, à certains égards, une bonne partie de l’Ontario, elle a affirmé que c’est au sein de l’équipe locale et du groupe d’étudiants que battait le cœur de toute l’organisation. Une fois les diplômes et bourses remis, la cérémonie s’est conclue par les traditionnelles prises de photos et un goûter.

PHOTO: La cérémonie terminée, c’est le temps des photos et de fraterniser avec parents et amis.